عُرف بعلمه واعتداله .. العالم الإسلامي يودع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
وزير التعليم يفتتح مدرسة بالشرقية ويحث التلاميذ على الحضور والاجتهاد
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير 100 مروحة داخل الفصول بالمدارس

حولة تفقدية لمحافظ بورسعيد بعدد من المدارس
حولة تفقدية لمحافظ بورسعيد بعدد من المدارس
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء عدداً من المدارس بحي الضواحي، شملت مدرسة إسماعيل القباني الابتدائية التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ومدرسة عاطف السادات الابتدائية، 

 رافق محافظ بورسعيد الدكتور وليد ماهر مساعد وزير التربية والتعليم للاتصال السياسي، والأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم، والأستاذ الحسيني راغب ، والأستاذه شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي،وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة ومديري المدارس.

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد الفصول الدراسية بالمدارس وتابع سير العمل داخل الفصول وراجع كشوفات الحضور والغياب للطلاب والمعلمين، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض معدل الغياب داخل الفصول وإلزام الطلاب بالتواجد بالمدرسة مع المتابعة المستمرة مع ولي الأمر لمعرفة أسباب الغياب.

كما التقى السيد المحافظ بعدد من الطلاب داخل المدارس، وسألهم عن الدروس الخصوصية، موجها لهم رسالة بضرورة الاعتماد على معلم الفصل وطلب المعلومة منه بدلاً من اللجوء إلى الدروس الخصوصية، بما يخفف الأعباء عن أولياء الأمور.

 حبشي يشدد على إلزام الطلاب بالتواجد داخل الفصول وخفض معدل الغياب

ووجه  المحافظ خلال الجولة بتوفير عدد من المراوح داخل المدارس بإجمالي 100 مروحة داخل الفصول، بما يحقق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

كما التقى محافظ بورسعيد عددا من أولياء الأمور بمحيط مدرسة إسماعيل القباني الابتدائية واستجاب لمطالبهم بفتح مداخل المدرسة من الاتجاهين.

وفي السياق ذاته، وجه سيادته بتوزيع 50 شنطة مدرسية لطلاب مدرسة عاطف السادات الابتدائية.

