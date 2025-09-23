رئيس الاتحاد المصري للشركات: أشكر الرئيس السيسي على رعايته للرياضة والرياضيين

وجه المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي رعايته الرياضية والرياضيين ودعمه للاتحادات الرياضية في كافة الألعاب الرياضية.

وأكد رئيس اتحاد الشركات أن الحكومة برئاسة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرصا علي إقامة تلك البطولة تحت رعايته.

ووجه الشكر لحرص د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باشرافه شخصيا علي التكوير الذي حدث في الاتحاد ودعم كافة قيادات الوزارة في تذليل كافة العقبات أمامنا



كما وجه رئيس الاتحاد الشكر أيضا الي زملاءه في مجلس إدارة الاتحاد والمناطق الخمسة فهم امتداد لمسيرة الاتحاد



وأبدى رئيس اتحاد الشركات سعادته أن تحتوي بورسعيد ٢٣ الف مشارك ما بين إداريين ولاعبين وحكام ،،، يمثلون ٣٤٠ شركة ،،، وصل منهم ٦٥ شركة للمنافسة علي لقب أولمبياد الشركات هذا العام ،،، تنافسوا في العديد من المسابقات ما بين العمومي حتي سن ٣٥ سنه شاركوا في ٣٨ مسابقة والرواد شاركوا في ٦٣ مسابقة والثقافة والفنون شاركوا في ١٠ مسابقات وايضا متحدي الإعاقة الذين شاركوا في ١٠ مسابقات

واكد رئيس الاتحاد ان عدد الفرق التي شاركت في البطولة بلغ ١٢٠٠ فريق

كما وجه الشكر لكافة قطاعات وهيئات ومديريات محافظة بورسعيد الذين عملوا تحت قيادة اللواء ءمحب حبشي محافظ بورسعيد لقيامهم بتوفير كافة الملاعب والصالات الرياضية و ما يقدمه للبطولة كل عام من خدمات جليلة



تابلوه استعراضي للفنان ميدو عادل



وفى حفل الختام قدم الفنان ميدو عادل تابلوه استعراضي كبير في حفل ختام أولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 والتي تقام تحت رعاية د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يقيمه اتحاد الشركات برئاسة المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد

قد محمد عشري مخرج العرض تابلوه مدته ربع ساعة

بدأ العرض بمجموعة راقصين يجسد كلا منهم دور العامل المصري ثم يقدم الفنان ميدو عادل رسالة شكر لكل عمال مصر ويحكي تاريخ الشركات بين الحاضر والمستقبل شارك في التابلوه الاستعراضي فرق بورسعيد القوميه للفنون الشعبيه العرض من تأليف احمد شلبي موسيقى و ألحان يحي عز تصميم استعراضات محمد صالح و محمد عشري بطولة النجم ميدو عادل بمشاركة فرقة بورسعيد القوميه للفنون الشعبية و فرقة بورسعيد للدراما الحركيه و فرقة بورسعيد للفنون الشعبية اطفال و فريق اللياقه البدنيه بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد يشرف علي العرض المستشار إسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد و د. محمد عبد العزيز مدير الشباب والرياضة والمنسق العام لبطولة الشركات. يقول العشري



و بدء العرض بمجموعة راقصين يجسد كلا منهم دور عامل من عمال الشركات المصريه عامل غزل و نسيج و عامل اتصالات ،عامل بترول ، عمال القناه، صحفي وغيرهم يقفون في تشكيل هرمي في المنتصف يؤدون بشكل تعبيري حركي حركات تعبر عن مهنة كل منهم

و دخل الفنان ميدو عادل وغني تابلوه غنائي به رسالة شكر لكل عمال شركاتنا المصريه ثم قدم رسالة ترحيب لكل وفود الشركات المشاركه كما رحب بهم على ارض بورسعيد وبدء بتقديم التحيه بشكل منفصل فيرحب بمجموعة الشركات ورحب بالشركات التى تعتمد على منتجات الزراعه على اغنية و رقصه فلاحي و هكذا بعدها نرحب بوفود الشركات التي تعتمد على العمل في الصحراء كشركات البترول و ذلك على الالحان و الرقصات البدويه و اخيرا نرحب بشركات محافظات القناه على انغام و رقصات السمسميه و في النهايه نحتفل جميعا بنجاح دورة هذا العام في اغنية نودع فيها كل الوفود على امل بلقاء العام القادم في دوره جديده و ناجحه بإذن الله