ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي .. اختتام ورش مجانية للمواهب الشابة

شهد مهرجان بورسعيد السينمائي، ختام ورش مجانية في الإخراج، اليوم الأحد، وذلك للمواهب الشابة، ضمن فعاليات المهرجان في دورته الأولى بالمركز الثقافي في محافظة بورسعيد، والتي تحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين، تحت شعار "سينما تُضئ" والممتدة حتى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان.

وقدم الورش التي استمرت على مدار يومين المخرج أكرم فريد، في ظل اقبال كبير من أبناء بورسعيد على المشاركة بها، والتي تدرب خلالها المشاركين على مراحل إنتاج الفيلم، واللغة السينمائية، التحضير للتصوير وتنفيذه، العلاقة بين المخرج والممثل، زوايا التصوير وحركة الكاميرا، وتركيب اللقطات، وقواعد المونتاج.

ومن جانبه، أشاد المخرج أكرم فريد بالمشاركين في الورشة وتفاعلهم مع محتواها، مُعربًا عن إعجابه بالعديد من المواهب الشابة المشاركة في الورشة والذين يتوقع لهم أن يكونوا أصحاب بصمات في عالم الإخراج بالمستقبل، مُتمنيًا النجاح والتوفيق لجميع المشاركين في مسيرتهم المهنية.

يُذكر أن حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي أُقيم الخميس الماضي على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وبحضور اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.