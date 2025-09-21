شهد مهرجان بورسعيد السينمائي، اليوم الأحد، ختام الورش المجانية في كتابة السيناريو التي ينظمها مجانًا لأبناء بورسعيد، ضمن فعاليات المهرجان في دورته الأولى بالمركز الثقافي في محافظة بورسعيد، والتي تحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين، تحت شعار "سينما تُضئ" والممتدة حتى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان.

وتطرقت الورش التي قدمها السيناريست الكبير هاني فوزي على مدار 3 أيام إلى أسس البناء الدرامي، وكتابة السيناريو للأفلام والمسلسلات، والبناء وأشكال السرد التقليدية وغير التقليدية، حيث تعرفت المواهب المشاركة في الورش على كيفية كتابة سيناريو ومعالجته، وكيفية بناء المشهد الدرامي، ومهارات كتابة سيناريو، والقواعد والشروط اللازمة اتباعها في فن الدراما وكتابة السيناريو، فضلًا عن كتابة رحلة البطل والصراعات.

ختام الورش المجانية في كتابة السيناريو بمهرجان بورسعيد السينمائي

كما تعرف المشاركون بالورشة على العلاقة بين عناصر القصة وعناصر الفيلم، والتعرف على بعض المفاهيم السينمائية وعلاقتها بالسيناريو، والتدريب على ابتكار وتطوير شخصية.

يُذكر أنه أقيم حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، الخميس الماضي، على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي ببورسعيد، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف وحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.