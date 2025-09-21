جولات تفقدية لوكيل تعليم بورسعيد في أول أيام العام الدراسي

شهد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، فعاليات طابور الصباح ومراسم تحية العلم بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات التابعة لإدارة شرق التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦ بحضور الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وخلال كلمته رحب الغرباوي بالطلاب المستجدين بالمدرسة متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا، مشيدا بكثافة حضور الطلاب وانتظام كامل أعضاء هيئة التدريس أثناء الطابور الصباحي.

جولات تفقدية لوكيل تعليم بورسعيد أول أيام العام الدراسي

وتفقد وكيل تعليم بورسعيد قاعات رياض الأطفال بحضور الأستاذة امل الخولاني مدير المدرسة البالغ عدد طلابها ١٠٠٠ طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية موزعين على ٢٦ فصلا دراسيا، مثنيا على دور المعلمات وأهمية هذه المرحلة العمرية في بناء شخصية الطفل وزيادة وعيه، مثنيا على حسن استقبال الطلاب من إدارة المدرسة.

كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد مدرسة الفرما الابتدائية بحضور محمد عبده مدير المدرسة التى تضم ١٢ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ٥١٢ طالب وطالبة وتابع تسليم الكتب المدرسية للطلاب، وحرص سيادته على التقاط الصور التذكارية معهم وبعض المعلمين.