من إيطاليا إلى العالم.. جامعة بورسعيد تطلق مبادرة التكتل الجامعي الدولي

زار الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد في إطار جولاته المكوكية بالقارة الأوروبية لتعزيز مكانة جامعة بورسعيد عالميًا، عقب زيارته الناجحة لجامعة غنت ببلجيكا، جامعة بادوفا العريقة والتى تعتبر من أقدم جامعات أوروبا والتى تأسست منذ ٨٠٢ عام



والتقى رئيس جامعة بورسعيد بالأستاذة الدكتورة دانيلا مابيلي رئيس جامعة بادوفا، وبحضور نخبة من قيادات التعاون الدولي بالجامعات الأوروبية والعربية.



وقد تناول اللقاء بحث آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي، حيث طرح الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح مقترحًا بإنشاء تكتل موحد يضم عدة جامعات دولية بدلاً من التعاون الثنائي المنفرد، بما يتيح فرصًا أوسع لتبادل الخبرات والبرامج البحثية والدراسية المشتركة، ويعزز فاعلية الشراكات الأكاديمية الدولية.



و اصطحبت رئيسة جامعة بادوفا، رئيس جامعة بورسعيد، لحضور فعاليات تكريم الحاصلين على الماجستير في البرنامج الدولي المشترك الذي يجمع بين جامعة بادوفا وجامعة بييمونتى أورينتالى وجامعة الرباط الدولية،

وشارك رئيس جامعة بورسعيد في تكريم الخريجين بناءً على دعوة من الأستاذة الدكتورة مونية علالي، تقديرًا لدور جامعة بورسعيد في دعم هذا البرنامج.



رئيس جامعة بورسعيد يشارك في تخريج نخبة الماجستير الأوروبي-العربي"

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، حيث أهدى الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح درع جامعة بورسعيد إلى رئيسة جامعة بادوفا، كما قام بتكريم كل من الأستاذة الدكتورة مونية علالي والأستاذ الدكتور محمد خالد الغزالي تقديرًا لجهودهما المتميزة في إنجاح البرنامج الدولي المشترك.



وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح أن جامعة بورسعيد تمضي بخطى واثقة نحو العالمية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الجامعات الأوروبية والدولية، مشيرًا إلى أن مقترح إنشاء تكتل جامعي دولي موحد سيشكل منصة قوية لتطوير البحث العلمي والبرامج المشتركة، ويعزز مكانة جامعة بورسعيد كجامعة رائدة في الانفتاح على العالم.