جامعة عين شمس تحتفل بالعام الدراسي الجديد بالطابع الفرعوني
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
منطقة صناعية كبيرة.. أحمد موسى: مليار دولار استثمارات أجنبية في القنطرة غرب
تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة
اعتذر ولم يناقش الماديات.. تفاصيل عرض أوروبي لـ رحيل مدرب الزمالك
الرئيس السيسي يجدد ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة
منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة بعد الفوز على الكاميرون في النهائي
محافظات

من إيطاليا إلى العالم.. جامعة بورسعيد تطلق مبادرة التكتل الجامعي الدولي

محمد الغزاوى

زار الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد في إطار جولاته المكوكية بالقارة الأوروبية لتعزيز مكانة جامعة بورسعيد عالميًا،  عقب زيارته الناجحة لجامعة غنت ببلجيكا،  جامعة بادوفا العريقة والتى تعتبر من أقدم جامعات أوروبا والتى تأسست منذ ٨٠٢ عام
 

والتقى رئيس جامعة بورسعيد بالأستاذة الدكتورة دانيلا مابيلي رئيس جامعة بادوفا، وبحضور نخبة من قيادات التعاون الدولي بالجامعات الأوروبية والعربية.


وقد تناول اللقاء بحث آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي، حيث طرح الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح مقترحًا بإنشاء تكتل موحد يضم عدة جامعات دولية بدلاً من التعاون الثنائي المنفرد، بما يتيح فرصًا أوسع لتبادل الخبرات والبرامج البحثية والدراسية المشتركة، ويعزز فاعلية الشراكات الأكاديمية الدولية.


و اصطحبت رئيسة جامعة بادوفا، رئيس جامعة بورسعيد، لحضور فعاليات تكريم الحاصلين على الماجستير في البرنامج الدولي المشترك الذي يجمع بين جامعة بادوفا وجامعة بييمونتى أورينتالى وجامعة الرباط الدولية، 

وشارك رئيس جامعة بورسعيد في تكريم الخريجين بناءً على دعوة من الأستاذة الدكتورة مونية علالي، تقديرًا لدور جامعة بورسعيد في دعم هذا البرنامج.
 

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، حيث أهدى الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح درع جامعة بورسعيد إلى رئيسة جامعة بادوفا، كما قام بتكريم كل من الأستاذة الدكتورة مونية علالي والأستاذ الدكتور محمد خالد الغزالي تقديرًا لجهودهما المتميزة في إنجاح البرنامج الدولي المشترك.
 

وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح أن جامعة بورسعيد تمضي بخطى واثقة نحو العالمية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الجامعات الأوروبية والدولية، مشيرًا إلى أن مقترح إنشاء تكتل جامعي دولي موحد سيشكل منصة قوية لتطوير البحث العلمي والبرامج المشتركة، ويعزز مكانة جامعة بورسعيد كجامعة رائدة في الانفتاح على العالم.

بورسعيد جامعة بورسعيد ايطاليا بلجيكا

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

ختام مهرجان الاسكندرية المسرحي

بحضور وزير الثقافة.. ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي "مسرح بلا انتاج"

صدى البلد

بدء الدراسة في جامعتي الإسكندرية والمنصورة .. وانتهاء الاستعدادت بجامعة كفر الشيخ

الحادث

إصابة 20 شخصا فى انقلاب ميكروباص بمحور 30 يونيو

بالصور

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

مخاطر البرتقال الأخضر.. أضرار صحية لتناوله قبل النضج الكامل

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

