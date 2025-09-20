14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا

هنأ الاستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد جامعة بورسعيد 14 عالمًا ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم.

وقال رئيس جامعة بورسعيد نفخر بعلمائنا الاجلاء هم خير سفراء للجامعة في إنجاز علمي دولي جديد يُضاف إلى سجل جامعة بورسعيد المشرق.

كانت جامعة ستانفورد الأمريكية اصدرت يوم 19 سبتمبر 2025 النسخة الثامنة من قائمتها المرموقة التي تضم "أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا بأبحاثهم في مجالات تخصصاتهم".



وجاء اسم 14 عالمًا من أبناء وأساتذة جامعة بورسعيد ضمن هذه القائمة العالمية المرموقة، ليتوجوا جهود الجامعة العلمية والبحثية، ويؤكدوا تميزها وريادتها على الساحة الدولية.



أسماء العلماء من جامعة بورسعيد

وشملت القائمة أسماء العلماء من جامعة بورسعيد



• د. وليد مسلم – كلية العلوم – جامعة بورسعيد – مصر

• د. ممدوح جاد الله – كلية الهندسة – جامعة بورسعيد – مصر

• د. نجلاء مجاهد – كلية الهندسة – جامعة بورسعيد – مصر

• د. خالد الوكيل – كلية العلوم – جامعة بورسعيد – مصر

• د. أحمد محمد الجراحي – كلية العلوم – جامعة بورسعيد – مصر

• د. ناصر حسني – كلية العلوم – جامعة بورسعيد – مصر

• د. فريد الدسوقي – كلية العلوم – جامعة بورسعيد – مصر

• د. أحمد محمد القصير – كلية الهندسة – الجامعة البريطانية – مصر

كما ضمت القائمة من علماء الجامعة المتميزين العاملين بالخارج:

• د. مؤمن صلاح – كلية العلوم – جامعة الطائف – السعودية

• د. علاء الدهشان – كلية العلوم – جامعة الملك خالد – السعودية

• د. محمد بسيوني – كلية الهندسة – الجامعة الإسلامية – السعودية

• د. سمير الطنطاوي – كلية العلوم – جامعة أبها – السعودية

• د. أنس عرفة – كلية العلوم – جامعة القصيم – السعودية

• د. خالد محمود – كلية الهندسة – معهد بحوث الطاقة – قطر



و أعرب الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير.

وشدد قائلا جامعة بورسعيد دائمًا تفخر بعلمائها وأساتذتها الأجلاء، وما تحقق اليوم هو تتويج لجهود مضنية وعطاء علمي متميز، وضع اسم الجامعة بقوة على الخريطة العلمية العالمية، وسط أعظم العلماء في العالم. إن إدراج 14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد المرموقة يعكس دعم الجامعة المتواصل للبحث العلمي والنشر الدولي، ويعزز مكانتها في التصنيفات العالمية، ويؤكد أننا على الطريق الصحيح نحو الريادة العالمية."



وأكد رئيس الجامعة أن هذا النجاح هو ثمرة رؤية استراتيجية طموحة تعمل على تشجيع الإبداع العلمي والابتكار، ودعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مختلف التخصصات، ليظل اسم جامعة بورسعيد دائمًا في الصدارة.