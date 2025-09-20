قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف علمي مذهل.. خزان ضخم من المياه العذبة تحت المحيط الأطلسي
عمرو عبد النبي: الرئيس السيسي وضع صحة المواطن في قلب رؤية مصر 2030
الصحة العالمية مشيدة بمصر: تضع إمكانية الوصول للرعاية الصحية في أجندتها الوطنية
رئيس الوزراء يشهد افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية بالقنطرة غرب
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى

هنأ الاستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد  جامعة بورسعيد  14 عالمًا ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم.

وقال رئيس جامعة بورسعيد  نفخر بعلمائنا الاجلاء هم خير سفراء للجامعة في إنجاز علمي دولي جديد يُضاف إلى سجل جامعة بورسعيد المشرق. 

كانت جامعة ستانفورد الأمريكية اصدرت يوم 19 سبتمبر 2025  النسخة الثامنة من قائمتها المرموقة التي تضم "أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا بأبحاثهم في مجالات تخصصاتهم".
 

وجاء اسم 14 عالمًا من أبناء وأساتذة جامعة بورسعيد ضمن هذه القائمة العالمية المرموقة، ليتوجوا جهود الجامعة العلمية والبحثية، ويؤكدوا تميزها وريادتها على الساحة الدولية.
 

أسماء العلماء من جامعة بورسعيد

وشملت القائمة أسماء العلماء من جامعة بورسعيد


• د. وليد مسلم – كلية العلوم – جامعة بورسعيد – مصر
• د. ممدوح جاد الله – كلية الهندسة – جامعة بورسعيد – مصر
• د. نجلاء مجاهد – كلية الهندسة – جامعة بورسعيد – مصر
• د. خالد الوكيل – كلية العلوم – جامعة بورسعيد – مصر
• د. أحمد محمد الجراحي – كلية العلوم – جامعة بورسعيد – مصر
• د. ناصر حسني – كلية العلوم – جامعة بورسعيد – مصر
• د. فريد الدسوقي – كلية العلوم – جامعة بورسعيد – مصر
• د. أحمد محمد القصير – كلية الهندسة – الجامعة البريطانية – مصر
كما ضمت القائمة من علماء الجامعة المتميزين العاملين بالخارج:
• د. مؤمن صلاح – كلية العلوم – جامعة الطائف – السعودية
• د. علاء الدهشان – كلية العلوم – جامعة الملك خالد – السعودية
• د. محمد بسيوني – كلية الهندسة – الجامعة الإسلامية – السعودية
• د. سمير الطنطاوي – كلية العلوم – جامعة أبها – السعودية
• د. أنس عرفة – كلية العلوم – جامعة القصيم – السعودية
• د. خالد محمود – كلية الهندسة – معهد بحوث الطاقة – قطر
 

و أعرب الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير.

وشدد قائلا جامعة بورسعيد دائمًا تفخر بعلمائها وأساتذتها الأجلاء، وما تحقق اليوم هو تتويج لجهود مضنية وعطاء علمي متميز، وضع اسم الجامعة بقوة على الخريطة العلمية العالمية، وسط أعظم العلماء في العالم. إن إدراج 14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد المرموقة يعكس دعم الجامعة المتواصل للبحث العلمي والنشر الدولي، ويعزز مكانتها في التصنيفات العالمية، ويؤكد أننا على الطريق الصحيح نحو الريادة العالمية."
 

وأكد رئيس الجامعة أن هذا النجاح هو ثمرة رؤية استراتيجية طموحة تعمل على تشجيع الإبداع العلمي والابتكار، ودعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مختلف التخصصات، ليظل اسم جامعة بورسعيد دائمًا في الصدارة.

بورسعيد جامعة بورسعيد تصنيف عالمي الخريطة العلمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سيد عبد الحفيظ

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

البيت الأبيض

زيارة مرتقبة للرئيس التركي إلى البيت الأبيض بدعوة من ترامب | ماذا يحدث؟

غلاف الكتاب

كتاب جديد يفتح النار على الوسط الثقافي العربي: "معادلات مختلة" لعبد الوهاب داود.. مراجعة جذرية للمسكوت عنه

غازي حمد

أول ظهور بعد القصف| قيادي بحماس يروي تفاصيل نجاتهم من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في الدوحة

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد