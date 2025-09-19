قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال
تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تم إخلاء السكان قبل الحادث.. انهيار عقار في باب الشعرية | صور
الجيش الأمريكي: قتـ لنا عنصرا بارزا في داعش بسوريا كان يخطط لمهاجمة أهداف أمريكية
أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟
لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها
نجل زيدان ينضم للجزائر.. ويتطلع للعب في كأس العالم
سموحة يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف في الشوط الأول
توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست
قبول استثمارات جديدة بـ 72.14 مليار جنيه لتمويل الموازنة.. تفاصيل
نجل زين الدين زيدان يقرر تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد فهيم: فيلم "معا" يتناول مفهوم الإنسانية بمهرجان بورسعيد

مهرجان بورسعيد السينمائي
مهرجان بورسعيد السينمائي
أحمد إبراهيم

نظّم مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى، اليوم الجمعة، أولى ندوات الأفلام بالمركز الثقافي في محافظة بورسعيد، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الذي يحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين تحت شعار "سينما تُضيء" والممتد حتى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان.

أدار الندوة الناقد الفني أحمد سعد الدين، بحضور المخرج محمد فهيم مخرج فيلم "معًا" من مصر، والمخرج الفرنسي من أصول جزائرية صبري بن عمار مخرج فيلم "وداع الليلك الأخير" من فرنسا، والفنان محمد يوسف بطل فيلم "إلى ريما" من مصر.

أشار المخرج محمد فهيم إلى أن فيلمه "معًا" هو مشروع تخرّج لفيلم قصير، موضحًا أنه قرأ كتاب "أحلام فترة النقاهة" للأديب نجيب محفوظ، واختار الحلم رقم 243 الذي يدور حول الإنسانية، لافتًا إلى أنه استغرق شهرين ونصف الشهر للتحضير للفيلم، الذي يتناول قضية الإنسانية، وأنه تعمّد وجود جنسيات متعددة داخل العمل للحديث عن مفهوم الإنسانية الذي تتفق عليه الشعوب.

من جانبه، أكد المخرج صبري بن عمار أن فيلمه "وداع الليلك الأخير" هو حوار وصراع بين القلب، الممثَّل في الرجل الكبير، وبين الشعور والروح، مشيرًا إلى أنه استخدم الأقنعة للتعبير عن رؤيته الفنية، وأن التصوير استغرق يومين فقط بمشاركة أصدقاء يؤمنون بالعمل لتقليل التكلفة. وأوضح أن هذا الفيلم هو سادس أعماله وأول مشاركة له في مهرجان سينمائي، معربًا عن بالغ سعادته بعرض الفيلم في مصر، وحفاوة الاستقبال والضيافة التي لقيها.

وأوضح الفنان محمد يوسف، بطل فيلم "إلى ريما"، أن الفيلم مأخوذ عن رواية "في قلبي أنثى عبرية" للكاتبة د. خولة حمدي، وتدور أحداثه في بيت يهودي تعيش فيه فتاة مسلمة بالتبنّي من رب الأسرة الذي يتعلق بها كثيرًا كابنته، وسرعان ما تتصاعد الأحداث وتكبر الفتاة ويبدأ الصراع.

وأضاف أن هناك فكرة مستترة في العمل، وهي أنه لو كان الوضع معكوسًا — أي أن الأسرة مسلمة والفتاة يهودية — لما حدثت مشكلة، مشيرًا إلى أن المجتمع اليهودي متطرف فكريًا ولا يملك ثقافة تقبّل الآخر. وأوضح أن الفيلم استغرق عامًا كاملًا في المونتاج، بينما تم تصويره في خمسة أيام فقط، مؤكّدًا أنه يحمل فكرة إنسانية بحتة.

بورسعيد مهرجان بورسعيد السينمائي مهرجان بورسعيد الناقد الفني أحمد سعد الدين المخرج محمد فهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن

جامعة حلوان

جامعة حلوان تستقبل العام الجديد 2025 /2026 بحفل فني مميز

وزير العمل

العمل في إسبوع.. عودة عجلات إنتاج شركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيعة.. 3676 محضر مخالفة عمل أجانب.. وفرص عمل بالداخل والخارج

بالصور

لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول

توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست

انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام

فيديو

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد