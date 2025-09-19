قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
مجموعة البنك الدولي: نجاح أول صفقة توريق لتحفيز استثمارات القطاع الخاص
سرق صندوق تبرعات.. سقوط لص المساجد في القاهرة|فيديو
حسام موافي: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد
استرها يا رب.. تعليق مثير من الدردير قبل مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
عادات سيئة يجب التوقف عنها.. حسام موافي يكشف أسباب انتفاخ المعدة
حتى الأحد القادم.. فتح باب تعديل الترشيح أمام الطلاب الجدد بجامعة الأزهر
الدويري: اجتياز حماس للحدود المصرية في 2008 خطأ فادح لا مبرر له
تقييم طبي فورا.. حسام موافي يكشف أسباب تورم القدمين
محافظات

عرض "حواديت" لخالد جلال على هامش فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي مساء اليوم
محمد الغزاوى

يُقام على هامش فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى عرض خاص لجمهور بورسعيد وضيوف المهرجان لمسرحية "حواديت" من صياغة وإخراج خالد جلال، وذلك في التاسعة مساء اليوم على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

المسرحية من إنتاج مركز الإبداع الفني – استوديو المواهب التابع لصندوق التنمية الثقافية، وهي مشروع تخرج قسم التمثيل (الدفعة الثالثة A – استوديو المواهب – دفعة علي فايز)، حيث يستعرض الطلاب حكاياتهم خلال العرض بطريقة درامية مشوقة.

العرض من بطولة: ياسمين عمر، صلاح الدالي، نادين خالد، أحمد شرف، إسراء حامد، أحمد شاهين، طارق الشريف، هند حسام الدين، أحمد الشرقاوي، أمنية النجار، أحمد هاني، ياسمين سراج، محمد عادل، يوسف مصطفى، محمد صلاح، عمر حمدي، حسام سعيد، نيفين رفعت، مي حسين، شهاب العشري، غفران الشاعر، شيري أشرف، آية ماجد، رنا عطوفة، ندى فاضل، عائشة عطية، مي عبد اللطيف، محمد سعدون، أحمد أيمن، مي عاطف، محمد وليد، سالي رشاد، سيف الدين أمين، إيمان صلاح الدين، أحمد عمرو، راندا ثروت، فتحية محمود، وأحمد الباشا.

عرض "حواديت" لخالد جلال على هامش فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي مساء اليوم

الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي تُقام في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج الكبير هشام سليمان، وتحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة.

