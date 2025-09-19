على هامش مهرجان بورسعيد السينمائي.. ورشة للتمثيل بمنهج مايكل تشيكوف

نظّم مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، على هامش فعالياته، ورشة متخصصة في فنون التمثيل بمكتبة مصر العامة، قدّمها الفنان أحمد الشريف، خريج الأكاديمية البحرية.

اعتمدت الورشة على منهج الممثل العالمي مايكل تشيكوف، أحد أبرز مناهج التمثيل في العالم، والذي تدرب عليه كبار النجوم مثل أنتوني هوبكنز ومارلين مونرو.

وأكد أحمد الشريف أن الورشة ترتكز على تقنيات مايكل تشيكوف، والتي تقوم على الإيماءات الجسدية التي تولّد أفكارًا وتساعد الممثل على بناء الشخصية بطريقة مبتكرة "خارج الصندوق".

وأضاف الشريف أن أهم ما يجب أن يتحلّى به الممثل هو التحرر من الأحكام المسبقة، وترك العقل خلف الجسد، مع الاستمرار في التدريب والتعلم دون توقف.

على هامش مهرجان بورسعيد السينمائي.. ورشة للتمثيل يقدمها الفنان أحمد الشريف بمنهج مايكل تشيكوف

واختتم الشريف حديثه قائلاً:"كل ممثل لازم يسأل نفسه: أنا ليه عايز أمثل؟ وامتى أخدت القرار ده؟.. ومن هنا يبدأ الطريق الصح".

بدأ أحمد الشريف مشواره الفني من خشبة المسرح، حيث حصل على جائزة من مهرجان إبداع، ثم انتقل إلى القاهرة ليتلقى العديد من الورش والدورات المتخصصة في التمثيل، كما طرق أبواب مكاتب الكاستينج حتى حصل على فرص مميزة أهلته للمشاركة في أعمال درامية وسينمائية بارزة.

وشارك الشريف في عدد من المسلسلات المهمة منها: إش إش بدور أسامة مع المخرج محمد سامي، ولاد الشمس بدور جلال، سفاح الجيزة بدور الرائد أحمد الغمري، الاختيار، وسط البلد، حدوتة منسية مع النجمة سوسن بدر حيث جسّد دور شاب من دمياط، بالإضافة إلى مشاركته في فيلم على الزيرو، ومسلسل حرب مع أحمد السقا ومحمد فراج.

وترك بصمة قوية بدور “حمزة” في مسلسل حرب الجبال، وهو الدور الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد مؤثر حقق انتشارًا واسعًا.