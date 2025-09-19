قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يناقش آليات تنفيذ مشروعات خدمية

محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من أهالي قرى الجنوب ويناقش آليات تنفيذ مشروعات خدمية
محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من أهالي قرى الجنوب ويناقش آليات تنفيذ مشروعات خدمية
محمد الغزاوى

التقى اللواء أ ح  محب حبشي، محافظ بورسعيد، عددًا من أهالي قرى الجنوب، بالديوان العام، وذلك استجابة لمطالب أهالي الجنوب و النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، وفي إطار سعي محافظ بورسعيد الدائم للاستماع إلى احتياجات المواطنين والارتقاء بسبل معيشتهم، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والاستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب وعدد من الجهات التنفيذية

استعرض اللواء محب حبشي، آليات تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عدة مناطق بجنوب بورسعيد،  حيث تم مناقشة خطة تنفيذ ومد عدد من خطوط المياه الناقلة، والتي ستسهم في الارتقاء بقطاع مياه الشرب بقرى الجنوب وتلبية احتياجات الأهالي من خلال توفير إمدادات مائية مستقرة وذات جودة عالية.

محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من أهالي قرى الجنوب ويناقش آليات تنفيذ مشروعات خدمية

كما تم مناقشة خطوات مد خط ناقل مياه لمناطق ( ري1 وري2و ري3)، وتغذيتها من محطة الكاب الجديدة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من توسعات المحطة، والتي استهدفت رفع كفاءة المحطة من 26 ألف م٣ إلى 52 ألف م٣ يوميٱ، فضلٱ عن دراسة إمكانية إضافة 11 كيلو متر خطوط ناقلة لتغذية مناطق ( وش البحر الشرقي و وش البحر الغربي في بحر البقر )

وفي سياق متصل؛ تم بحث إمكانية الحصول على مياه من محطة تنقيع الديبة لتغذية مناطق ري (6 و7) والقابوطي الجديد، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الإسكان في هذا الشأن

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القرى والمناطق الريفية بما يحقق التنمية المتكاملة ويدعم جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

وأشار  المحافظ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل والتنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون على أرض الواقع.

ومن جانبهم؛ توجه المواطنون بالشكر والتقدير للسيد المحافظ على جهود سيادته الغير مسبوقة في النهوض بالخدمات المقدمة لأهالي قرى الجنوب و حرصه على التواصل المستمر معهم، كما ثمنوا اهتمام سيادته بإجراء زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد جنوب بورسعيد

