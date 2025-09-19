قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسلحة وذخائر ومخدرات.. الجيش اللبناني يداهم مخيم شاتيلا للاجئين
استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري
نتنياهو يصرخ في وجه بن غفير: أنت المسؤول عن التسريبات
ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
مشاريع الهيمنة والتقسيم.. دعوة مفاجئة من حزب الله للسعودية
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري
صور قمصان الأهلي في غرفة الملابس باستاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية

شقيق ضحية بورسعيد .. القاتل استولى من شقيقتى على 200 ألف جنيه واشترى بها سيارة وضيع شقتها
شقيق ضحية بورسعيد .. القاتل استولى من شقيقتى على 200 ألف جنيه واشترى بها سيارة وضيع شقتها
محمد الغزاوى

روى شقيق السيدة مروة داوود، ضحية بورسعيد على  يد زوجها ، تفاصيل مأساوية جديدة تكشف عن مدى معاناة شقيقته مع الجاني منذ ان تزوجته بحثا عن السند . 

واكد شقيق ضحية بورسعيد  أن المتهم لم يكتفِ باستنزاف أموال شقيقته والاعتداء عليها، بل أنهى حياتها بوحشية بعدما خطط لجريمته وأعد سلاحه مسبقًا.

وكشف شقيق المجنى عليها ان شقيقته تركت مبلغ 200 ألف جنيه في المنزل فاستولى عليه المتهم واشترى سيارة باسمه.

وشدد شقيق ضحية بورسعيد ان الجاني تسبب في ضياع تجارة اخته وشقتها بسلوكه المنحرف، مشيرًا إلى أنه اعتاد ضربها وتعذيبها بشكل متكرر، وأنها حاولت الطلاق أكثر من مرة لكنها لم تستطع، لتستمر معاناتها حتى لقيت حتفها.

شقيق ضحية بورسعيد .. القاتل استولى من شقيقتى   على 200 ألف جنيه واشترى بها سيارة وضيع شقتها 

وأضاف شقيق ضحية بورسعيد أن الجاني لم يكن يومًا سندًا لشقيقته كما حلمت ، بل كان سببًا في ضياعها، حيث ارتكب جريمته وهو في كامل وعيه وقواه العقلية، معدًا السكين مسبقًا ليغرسها في جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وطالب شقيق الضحية بسرعة محاكمة المتهم والقصاص منه، مؤكدًا أن ما فعله لم يكن مجرد جريمة قتل، بل سلسلة طويلة من الاستغلال والعنف انتهت بمأساة بشعة هزت بورسعيد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بمقتل سيدة على يد زوجها داخل شقتها ببورسعيد، وتمكنت من ضبطه عقب ارتكاب الجريمة.

بورسعيد ضحية بورسعيد شقيق ضحية بورسعيد حوادث بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

بالصور

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

رولز رويس تبهر العالم بسقف سيارة خيالي

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

عودة المدارس .. 7 خطوات سحرية لإعادة نوم الأطفال في مواعيد منتظمة

نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد