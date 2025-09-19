نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية

روى شقيق السيدة مروة داوود، ضحية بورسعيد على يد زوجها ، تفاصيل مأساوية جديدة تكشف عن مدى معاناة شقيقته مع الجاني منذ ان تزوجته بحثا عن السند .

واكد شقيق ضحية بورسعيد أن المتهم لم يكتفِ باستنزاف أموال شقيقته والاعتداء عليها، بل أنهى حياتها بوحشية بعدما خطط لجريمته وأعد سلاحه مسبقًا.

وكشف شقيق المجنى عليها ان شقيقته تركت مبلغ 200 ألف جنيه في المنزل فاستولى عليه المتهم واشترى سيارة باسمه.

وشدد شقيق ضحية بورسعيد ان الجاني تسبب في ضياع تجارة اخته وشقتها بسلوكه المنحرف، مشيرًا إلى أنه اعتاد ضربها وتعذيبها بشكل متكرر، وأنها حاولت الطلاق أكثر من مرة لكنها لم تستطع، لتستمر معاناتها حتى لقيت حتفها.

وأضاف شقيق ضحية بورسعيد أن الجاني لم يكن يومًا سندًا لشقيقته كما حلمت ، بل كان سببًا في ضياعها، حيث ارتكب جريمته وهو في كامل وعيه وقواه العقلية، معدًا السكين مسبقًا ليغرسها في جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وطالب شقيق الضحية بسرعة محاكمة المتهم والقصاص منه، مؤكدًا أن ما فعله لم يكن مجرد جريمة قتل، بل سلسلة طويلة من الاستغلال والعنف انتهت بمأساة بشعة هزت بورسعيد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بمقتل سيدة على يد زوجها داخل شقتها ببورسعيد، وتمكنت من ضبطه عقب ارتكاب الجريمة.