حصول محافظ السويس على الدكتوراة في الاقتصاد

تقدم اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بخالص التهاني إلى اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، وذلك بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة، تحت عنوان "استراتيجية إدارة الدين الخارجي وآثارها على المتغيرات الاقتصادية الكلية في جمهورية مصر العربية"

وأعرب محافظ بورسعيد؛ عن بالغ سعادته وفخره بهذا الإنجاز العلمي المتميز الذي حققه محافظ السويس، مؤكدًا أن نيل هذه الدرجة العلمية الرفيعة يعكس جديته واجتهاده وحرصه على الجمع بين المسئوليات التنفيذية وخدمة المواطنين من ناحية، والاهتمام بالبحث العلمي والدراسات الأكاديمية من ناحية أخرى.

وأشار اللواء محب حبشي إلى أن موضوع الرسالة يأتي في إطار القضايا الاقتصادية البالغة الأهمية التي تحظى باهتمام الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، حيث تتكامل الدراسات الأكاديمية مع السياسات الحكومية في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ؛ أن مثل هذه الجهود العلمية تمثل قيمة مضافة تسهم في إثراء الحياة الاقتصادية المصرية، وتساعد صانعي القرار على وضع استراتيجيات مدروسة لإدارة الملفات الحيوية

وفي ختام تهنئته، تمنى اللواء محب حبشي لمحافظ السويس دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية، معربًا عن اعتزازه بالروح العلمية والبحثية التي يتحلى بها، والتي تعد نموذجًا يحتذى به في العمل التنفيذي والبحث الأكاديمي معًا.