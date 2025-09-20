قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مهرجان بورسعيد السينمائي يواصل ورش كتابة السيناريو المجانية لأبناء المحافظة

برعاية محافظ بورسعيد.. استمرار فعاليات ورش كتابة السيناريو بمهرجان بورسعيد السينمائي
برعاية محافظ بورسعيد.. استمرار فعاليات ورش كتابة السيناريو بمهرجان بورسعيد السينمائي
محمد الغزاوى

واصل مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي اليوم السبت تنظيم الورش المجانية في كتابة السيناريو لأبناء بورسعيد، ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان التي تحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين، والمقامة بالمركز الثقافي في محافظة بورسعيد تحت شعار "سينما تُضيء"، والممتدة حتى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان.

وأعرب المشاركون في الورشة عن سعادتهم بإقامة مثل هذه الورش بالمستوى الرفيع ذاته على أرض بورسعيد، مشيرين إلى أنها وفرت عليهم مشقة السفر إلى القاهرة وتحمل أعباء مادية كبيرة للحصول عليها، موجّهين الشكر إلى القائمين على المهرجان، خاصة لاستعانتهم بأحد كبار كتاب السيناريو في مصر، السيناريست الكبير هاني فوزي.

برعاية محافظ بورسعيد.. استمرار فعاليات ورش كتابة السيناريو بمهرجان بورسعيد السينمائي

وقدم السيناريست الكبير هاني فوزي الورشة الثانية في كتابة السيناريو وسط تفاعل كبير من المشاركين، متناولًا أسس البناء الدرامي وكتابة السيناريو للأفلام والمسلسلات وأشكال السرد التقليدية وغير التقليدية.

وأشاد هاني فوزي بمستوى المشاركين في الورشة وبوجود مواهب مميزة خاصة بين الشباب، متوقعًا أن يكون لهم بصمات بارزة في المستقبل بين كتاب السيناريو في مصر، خصوصًا مع استمرارهم في تطوير مهاراتهم وخوضهم تجارب متتالية ومختلفة في الكتابة.

من جانبه، أكد الناقد السينمائي أحمد عسر، رئيس المهرجان، أن الورش الفنية المجانية تمثل خطوة نوعية مهمة لدعم الموهوبين من أبناء بورسعيد وصقل مواهبهم في صناعة السينما، لافتًا إلى أن الإعلان عنها سبق انطلاق المهرجان بوقت كافٍ لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة من أبناء بورسعيد للاشتراك بها، وقد شهدت إقبالًا كبيرًا خاصة من المواهب الشابة المميزة.

يُذكر أن حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي أُقيم أول أمس الخميس على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وبحضور اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

