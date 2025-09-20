مدير تعليم بورسعيد يشارك طلاب اليونانية طابور الصباح .. صور

حرص طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد على مشاركة طلاب المدرسة اليونانيه الحديثه طابور الصباح ، وذلك في اليوم الأول لانطلاق مارثون العام الدراسي الجديد .

ورافق مدير تعليم بورسعيد ، لمياء الجهيني مدير التعليم الخاص بالمحافظة ، والاستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير تعليم بورسعيد

وكان في استقبال وفد تعليم بورسعيد ، إدارة المدرسة اليونانية الحديثة ، والمتمثلة في الاستاذ موريس فريد مدير المدرسة ، والاستاذ نشأت أيوب مدير المرحلة الإعدادية بالمدرسة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالمدرسة.

مدير تعليم بورسعيد يشارك طلاب اليونانية طابور الصباح في أول أيام الدراسة... صور

وانتظم في اليوم الأول في الدراسة طلاب الصفوف الاول والثاني الابتدائي ، وطلاب الصف الاول الاعدادي ، واستقبلتهم المدرسة بأجواء من السعادة والمحبة.

وتوجهت إدارة المدرسة اليونانية الحديثة بالشكر والتقدير لمدير تعليم بورسعيد الاستاذ طاهر الغرباوي لحرصه لمشاركة الطلاب في الطابور الصباحي في أول أيام الدراسة.

ومن جانبه قال مدير تعليم بورسعيد في كلمته التي ألقاها في الطابور لموظفي المدرسة " انا اليوم في صرح تعليمي عظيم مثل المدرسة اليونانية ، لذلك أتوجه لكم بالشكر على مجهوداتكم العظيمة في تطوير العمليه التعليميه العام الماضي ، ونتمنى هذا العام ان يكلل الله جهودكم بالتوفيق و النجاح لتعليم أبناؤنا وخدمة المجتمع "