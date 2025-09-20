قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجواء احتفالية .. انطلاق العام الدراسي الجديدفي المحافظات | تفاصيل
اكتشاف علمي مذهل.. خزان ضخم من المياه العذبة تحت المحيط الأطلسي
عمرو عبد النبي: الرئيس السيسي وضع صحة المواطن في قلب رؤية مصر 2030
الصحة العالمية مشيدة بمصر: تضع إمكانية الوصول للرعاية الصحية في أجندتها الوطنية
رئيس الوزراء يشهد افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية بالقنطرة غرب
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بورسعيد يشارك طلاب اليونانية طابور الصباح .. صور

مدير تعليم بورسعيد يشارك طلاب اليونانية طابور الصباح في أول أيام الدراسة... صور
مدير تعليم بورسعيد يشارك طلاب اليونانية طابور الصباح في أول أيام الدراسة... صور
محمد الغزاوى

حرص  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد على مشاركة طلاب المدرسة اليونانيه الحديثه طابور الصباح ، وذلك في اليوم الأول لانطلاق مارثون العام الدراسي الجديد .

ورافق مدير تعليم بورسعيد ، لمياء الجهيني مدير التعليم الخاص بالمحافظة ، والاستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير تعليم بورسعيد

وكان في استقبال وفد تعليم بورسعيد ، إدارة المدرسة اليونانية الحديثة ، والمتمثلة في الاستاذ موريس فريد مدير المدرسة ، والاستاذ نشأت أيوب مدير المرحلة الإعدادية بالمدرسة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالمدرسة.

مدير تعليم بورسعيد يشارك طلاب اليونانية طابور الصباح في أول أيام الدراسة... صور

وانتظم في اليوم الأول في الدراسة طلاب الصفوف الاول والثاني الابتدائي ، وطلاب الصف الاول الاعدادي ، واستقبلتهم المدرسة بأجواء من السعادة والمحبة.

وتوجهت إدارة المدرسة اليونانية الحديثة بالشكر والتقدير لمدير تعليم بورسعيد الاستاذ طاهر الغرباوي لحرصه لمشاركة الطلاب في الطابور الصباحي في أول أيام الدراسة.

ومن جانبه قال مدير تعليم بورسعيد في كلمته التي ألقاها في الطابور لموظفي المدرسة " انا اليوم في صرح تعليمي عظيم مثل المدرسة اليونانية ، لذلك أتوجه لكم بالشكر على مجهوداتكم العظيمة في تطوير العمليه التعليميه العام الماضي ، ونتمنى هذا العام ان يكلل الله جهودكم بالتوفيق و النجاح لتعليم أبناؤنا وخدمة المجتمع "

بورسعيد تعليم بورسعيد مديرية التربية والتعليم اليونانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سيد عبد الحفيظ

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

إيناس الدغيدي

سر شباب إيناس الدغيدي.. ما هى حقنة الخلايا الجذعية للنضارة والجمال

برجر دجاج بحشوة الجبنة

طريقة عمل برجر دجاج بحشوة الجبنة.. بأسهل الخطوات

شقيقة هنا الزاهد

شقيقة هنا الزاهد تستعرض أناقتها في حفل خطوبتها.. شاهد إطلالتها

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد