محافظات

بروح الأب.. محافظ بورسعيد يرسل رسالة لطلاب الباسلة مع انطلاق العام الدراسي

محمد الغزاوى

أرسل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، رسالة بروح الأب إلى جميع طلاب وطالبات المحافظة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.  

ووجه محافظ بورسعيد رسالته الي ١٨٦ الف طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفةواقسامه المتعددة سواء الحكومى او الخاص و الفني بكل شعبه مقرر انتظامهم بـ 558. 

روح الأب .. محافظ بورسعيد يرسل رسالة لطلاب الباسلة مع انطلاق العام الدراسي 

وجاء نص رسالة محافظ بورسعيد: 

أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات بمراحل التعليم المختلفة على أرض بورسعيد الباسلة 
أحببت أن أتحدث معكم اليوم كأب وليس مسئول مثلما أتحدث مع أبنائي في المنزل، فما بداخلي من مشاعر لكم هي مشاعر أبوة .. لأنني أرى فيكم ليس فقط حاملي راية مصرنا الغالية في المستقبل ولكن ألمس فيكم حاضر مشرق مزدهر بنجاحكم وتفوقكم إن شاء الله 
لذلك بذلت أنا والقيادات التنفيذية وجامعة بورسعيد ومديرية التربية والتعليم والأجهزة المختلفة قصارى جهدنا لكي نوفر لكم أجواء مناسبة ومناخ صحي داخل المؤسسات التعليمية على أرض مدينتنا الحبيبة الغالية بورسعيد الباسلة.. وإذا سمحتم لي أن تقبلوا نصائحي لكم كوالد يخشى على أبنائه ومستقبلهم:


- التزموا بتعاليم دينكم والمواظبة على الصلاة
- استغلوا وقت فراغكم في ممارسة رياضتكم المفضلة والقراءة في المجالات المختلفة 
- استمعوا إلى نصائح أولياء أموركم في المنزل وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة والمعلمين في المدرسة 
- الحضور إلى الجامعة أو المدرسة مهم جدا وليس إهدار للوقت كما يحاول البعض إقناعكم
- أنهوا مذاكرة دروسكم في نفس اليوم حسب الجدول الموضوع لكم ولا تؤجلوها ليوم آخر حتى لا تتراكم عليكم
- ضعوا أمام عينكم مستقبلكم من الآن وماذا تريدوا أن تكونوا وأعلموا جيدا أنه لكي تحققوا أحلامكم يجب أن تجتهدوا في كل شئ عبادتكم لله تعالى والرياضة والقراءة والمذاكرة 
- اختاروا اصدقائكم بعناية وتأكدوا أن من يبعدكم عن طاعة الله والمذاكرة وأخلاقكم الحسنة ليس صديق بل عدو يهدد حاضركم ومستقبلكم
- صدقوني الدروس الخصوصية قبل أن تكون إهدار للوقت والمال هي تدمير لشخصيتكم وثقافتكم وفكركم وسلوككم .. فلا تجعلوا معظم يومك مشغولا بها

أبنائي وبناتي لا أخفي عليكم سرا فلدي الكثير لأقوله لكم فقد كتبت عشرات النصائح لكنني اخترت الأهم منها حتى لا أطيل عليكم 
لكنني أعدكم أن أكون بينكم طوال العام الدراسي في المدرسة والكلية ومتابع لكل مطالبكم ومقترحاتكم وشكواكم وحريص على تلبيتها مادامت لصالحكم وحل أي مشكلة تواجهكم
مصر تنتظركم بفارغ الصبر  


أولياء أموركم ينتظرون فرحة نجاحكم فلا تبخلوا عليهم بها
وأنا والدكم اعدكم هذا العام بتكريم عدد أكبر من المتفوقين في جميع المراحل التعليمية كما أعاهدكم بتكريم خاص جدا ماديا ومعنويا لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

تقبلوا حبي وتقديري لكم
والدكم 
محب حبشي

بورسعيد محافظ بورسعيد العام الدراسي الجديد محافظة بورسعيد

