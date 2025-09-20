قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
منطقة صناعية كبيرة.. أحمد موسى: مليار دولار استثمارات أجنبية في القنطرة غرب
تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة
اعتذر ولم يناقش الماديات.. تفاصيل عرض أوروبي لـ رحيل مدرب الزمالك
الرئيس السيسي يجدد ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة
منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة بعد الفوز على الكاميرون في النهائي
إعلام عبري: مسيرات في تل أبيب الليلة من أجل وقف الحرب في غزة و عودة المختطفين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تفاعل كبير مع ورشة هشام سليمان وسامح الصريطي في التمثيل بمهرجان بورسعيد السينمائي.. صور

تفاعل كبير مع ورشة المنتج هشام سليمان والفنان سامح الصريطي في التمثيل ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي
تفاعل كبير مع ورشة المنتج هشام سليمان والفنان سامح الصريطي في التمثيل ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي
محمد الغزاوى

نظم مهرجان بورسعيد السينمائي اليوم السبت ورشة مجانية لتعليم مهارات التمثيل للمواهب الشابة والأطفال ، ضمن فعاليات المهرجان في دورته الأولى بمحافظة بورسعيد، والتي تحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين، تحت شعار "سينما تُضئ"، والممتدة حتى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد أحمد عسر، وبالرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان.

قدّم الورشة المنتج الكبير هشام سليمان، الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان سامح الصريطي، حيث شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين على المستويين النظري والعملي.

تفاعل كبير مع ورشة المنتج هشام سليمان والفنان سامح الصريطي في التمثيل ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي

يُشار إلى أن هشام سليمان، الرئيس الشرفي للمهرجان، قام بإنتاج عدد من الأفلام السينمائية المميزة التي تركت بصمة بارزة في السينما المصرية، منها: "الهروب"، "إسعاف 55"، و"اتش دبور".

كما يمتلك الفنان القدير سامح الصريطي سجلًا حافلًا من الأعمال الفنية على الشاشة الكبيرة والصغيرة، منها: "ليالي الحلمية"، "الاختيار الجزء الثاني"، "ملاكي إسكندرية"، "أيوب"، "جوبا"، "بوبوس"، "أدرينالين"، و"الرهينة".

وكان حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي قد أُقيم أول أمس الخميس على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

أحمد حسن

مجلس الإدارة الجديد.. أحمد حسن يكشف سر جلسة الخطيب وسيد عبد الحفيظ

الرئيس السيسي ورئيس سنغافورة

أحمد موسى: سنغافورة نموذج للتطور والتكنولوجيا

أحمد موسى

أحمد موسى: جولة مهمة لـ الفريق كامل الوزير في الصعيد الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية الإيراني يكشف حقيقة محادثته مع المبعوث الأمريكي

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

مخاطر البرتقال الأخضر.. أضرار صحية لتناوله قبل النضج الكامل

أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

