هيئة قناة السويس الأولي في رماية أولمبياد الشركات والسكر الثاني

اختتمت اليوم مسابقة الرمايه المقامة فى نادى الشاطىء بهيئة قناة السويس بالاسماعيليه ضمن فعاليات اولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 والمقامة تحت رعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنظيم الاتحاد المصري للشركات برئاسة المحاسب محمد عثمان هارون .

شهد حضور المسابقة اللواء حازم حسنى رئيس اتحاد الرمايه واللواء اشرف عماره نائب رئيس منطقه القناه وسيناء وعبد الفتاح حافظ سكرتير عام المنطقة.



هيئة قناة السويس الاولي في رماية أولمبياد الشركات والسكر الثاني

و أعلن كابتن اشرف الجوهري مقرر عام المسابقة اسماء الفرق الفائزة والتي أسفرت عن فوز هيئة قناة السويس بالميدالية الذهبية محققا المركز الاول في مسابقه الطبنجه رواد ٤٠ سنة.

بينما فازت السكر والصناعات بالميدالية الفضية محققا المركز الثانى وجاء فريق الرباط وانوار السفن في المركز الثالث محققا الميدالية البرونزية

أما في مسابقة البندقية عمومي فقد فازت أيضا هيئة قناه السويس بالمركز الاول والسكر والصناعات بالمركز الثانى وسماد أسيوط بالمركز الثالث