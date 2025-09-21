محافظ بورسعيد: دور المعلم أساسي في غرس قيم الانتماء والابتكار داخل الفصول التعليمية

شهدت مدارس محافظة بورسعيد صباح اليوم، الأحد، انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026م، حيث توافد آلاف الطلاب من مختلف المراحل التعليمية في أجواء من الانضباط والالتزام، وسط متابعة ميدانية من القيادات التعليمية والتنفيذية لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، لتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب.

ووجّه المحافظ عددًا من الرسائل خلال بدء العام الدراسي، حيث دعا الطلاب إلى الالتزام بالجدية والاجتهاد وبذل أقصى الجهد لتحقيق التفوق، كما حث المعلمين على غرس قيم الانتماء والولاء وتعزيز روح الإبداع والابتكار داخل الفصول.

انطلاق العام الدراسي الجديد ببورسعيد وسط إقبال واسع من الطلاب وتكثيف الإجراءات التنفيذية

وشدد اللواء محب حبشي على أهمية دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم والمساهمة في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات.

وقال محافظ بورسعيد إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أتمت الاستعدادات لضمان انتظام سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن التعليم يمثل أولوية قصوى في خطة الدولة نحو التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

يذكر أن مدارس المحافظة، وعددها 558 مدرسة رسمى عربى ورسمي لغات ومدارس التعليم الخاص والدولي وفنى، استعدت لاستقبال 186 ألف طالب وطالبة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتم عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع قيادات التعليم ومديري المدارس لتوضيح الأطر العامة لسياسة وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد.