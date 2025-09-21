قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
انطلاق الدراسة واستقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري بحضور السفير الياباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: دور المعلم أساسي في غرس قيم الانتماء والابتكار داخل الفصول التعليمية

انطلاق العام الدراسي الجديد ببورسعيد وسط إقبال واسع من الطلاب
انطلاق العام الدراسي الجديد ببورسعيد وسط إقبال واسع من الطلاب
محمد الغزاوى

شهدت مدارس محافظة بورسعيد صباح اليوم، الأحد، انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026م، حيث توافد آلاف الطلاب من مختلف المراحل التعليمية في أجواء من الانضباط والالتزام، وسط متابعة ميدانية من القيادات التعليمية والتنفيذية لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأكد اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، لتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب.

ووجّه المحافظ عددًا من الرسائل خلال بدء العام الدراسي، حيث دعا الطلاب إلى الالتزام بالجدية والاجتهاد وبذل أقصى الجهد لتحقيق التفوق، كما حث المعلمين على غرس قيم الانتماء والولاء وتعزيز روح الإبداع والابتكار داخل الفصول.

انطلاق العام الدراسي الجديد ببورسعيد وسط إقبال واسع من الطلاب وتكثيف الإجراءات التنفيذية

وشدد اللواء محب حبشي على أهمية دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم والمساهمة في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات. 

وقال محافظ بورسعيد إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أتمت الاستعدادات لضمان انتظام سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن التعليم يمثل أولوية قصوى في خطة الدولة نحو التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

يذكر أن مدارس المحافظة، وعددها 558 مدرسة رسمى عربى ورسمي لغات ومدارس التعليم الخاص والدولي  وفنى، استعدت لاستقبال 186 ألف طالب وطالبة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتم عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع قيادات التعليم ومديري المدارس لتوضيح الأطر العامة لسياسة وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد.

بورسعيد مدارس بورسعيد تعليم بورسعيد العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترشيحاتنا

وسام ابو علي

عبد الباسط : وسام أبو علي بدأ التأقلم مع كولومبوس الأمريكي بعد انتقاله من الأهلي

شوبير

شوبير يكشف عن دور سيد عبد الحفيظ في انتخابات الأهلي المقبلة

الغندور

خالد الغندور: الزمالك يواجه أزمة كبيرة | تفاصيل

بالصور

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

طريقة تدميس الفول فى البيت

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد