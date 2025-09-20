تفاعل كبير مع ورشة المنتج هشام سليمان وسامح الصريطي في التمثيل بمهرجان بورسعيد السينمائي

نظم مهرجان بورسعيد السينمائي اليوم السبت، ورشة مجانية لتعليم مهارات التمثيل للمواهب الشابة والأطفال، ضمن فعاليات المهرجان في دورته الأولى بمحافظة بورسعيد، والتي تحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين، تحت شعار "سينما تُضئ"، والممتدة حتى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد أحمد عسر، وبالرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان.

قدّم الورشة المنتج الكبير هشام سليمان، الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان سامح الصريطي، حيث شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين على المستويين النظري والعملي.

يُشار إلى أن هشام سليمان، الرئيس الشرفي للمهرجان، قام بإنتاج عدد من الأفلام السينمائية المميزة التي تركت بصمة بارزة في السينما المصرية، منها: "الهروب"، "إسعاف 55"، و"اتش دبور".

كما يمتلك الفنان القدير سامح الصريطي سجلًا حافلًا من الأعمال الفنية على الشاشة الكبيرة والصغيرة، منها: "ليالي الحلمية"، "الاختيار الجزء الثاني"، "ملاكي إسكندرية"، "أيوب"، "جوبا"، "بوبوس"، "أدرينالين"، و"الرهينة".

وكان حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي قد أُقيم أول أمس /الخميس/ على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

