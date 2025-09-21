نجل ضحية بورسعيد يكشف: زوجها أجبرها على إيصالات أمانة وابتزاز قبل وفاتها المأساوية |تفاصيل

كشف يوسف البولاقي، نجل ضحية بورسعيد السيدة مروة عبد الغفار 46 عامًا التى اقدم زوجها الثاني ويدعى محمود، وهو مدمن لمخدر "الآيس"، على قتلها بوحشية داخل منزلها ان والدته تزوجت الجاني بعد وفاة والده، على أمل أن يساعد الأسرة في أعباء المعيشة وتجهيز شقيقته المقبلة على الزواج.

الجاني أجبر زوجته الضحية التوقيع على 11 إيصال أمانة

وأضاف نجل ضحية بورسعيد بعد مرور وقت قصير من زواج والدته بقاتلها سرعان ما كشف عن وجهه الحقيقي، إذ بدأ يستغلها ماليًا، وأجبرها على توقيع 11 وصل أمانة وتسجيل صوتي لابتزازها، كما كان يعتدي عليها بالضرب والإهانة بشكل متكرر

وأشار يوسف إلى أن والدته دفعت له كفالة عقب ضبطه في قضية اتجار بالمخدرات خلال شهر رمضان الماضي، لكنها فوجئت باستمراره في تهديدها بالقتل، وقبل أيام من الجريمة، أحضر سكينًا وأخبرها أن عائلته طلبت منه التخلص منها، لكنها لم تتوقع أن ينفذ تهديده.

الجاني اتصل بنجل الضحية وأخبره أنه قتل أمه

وعن يوم الحادث قال نجل ضحية بورسعيد ، نشبت مشادة بينهما، فاتصل الابن بوالدته التي صرخت قائلة: "الحقني يا يوسف ها يموتني"، لكنه لم يلحق إنقاذها، وبعد ساعات، تلقى مكالمة صادمة من الجاني يخبره فيها: "تعالى.. أنا قتلت أمك".

ويكمل نجل ضحية بورسعيد لافتا انه فور وصوله وجد والدته غارقة في دمائها، وقد تلقت 18 طعنة قاتلة، بينما غادر القاتل حاملًا سلاح الجريمة وحقيبتين يعتقد أنهما تحتويان أوراقًا تخص الأسرة.

نادت على زوجها وشقيتها المتوفيان وهي تفارق الحياة

وأكد يوسف أن والدته في لحظاتها الأخيرة نادت باسم والده وخالته المتوفيين، وكأنها تودّع الحياة.

واختتم الابن المكلوم حديثه قائلاً: "أضع أملي في عدالة السماء، لكنني أطالب بحق والدتي.. فقد حرمنا هذا المجرم منها وترك شقيقي الأصغر، 10 سنوات، يتيم الأم والأب".

كانت محافظة بورسعيد شهدت جريمة بشعة راحت ضحيتها السيدة مروة عبد الغفار 46 عامًا، بعدما أقدم زوجها الثاني ويدعى محمود، وهو مدمن لمخدر "الآيس"، على قتلها بوحشية داخل منزلها، بعد 3 سنوات فقط من الزواج.