قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشؤون النيابية: مصر بلد منحاز للسلام وتراه حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير الإدارة العامة للمجالس النيابية ووكيل تعليم بورسعيد يتفقدان مدارس إدارة شمال

مدير الإدارة العامة للمجالس النيابية ووكيل تعليم بورسعيد يتفقدان مدارس إدارة شمال
مدير الإدارة العامة للمجالس النيابية ووكيل تعليم بورسعيد يتفقدان مدارس إدارة شمال
محمد الغزاوى

تفقد  وليد ماهر مدير الإدارة العامة للمجالس النيابية بوزارة التربية والتعليم رفقة  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عددا من مدارس إدارة شمال التعليمية فى أول أيام العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسينى راغب مدير عام التعليم العام والأستاذة أميرة عبد اللطيف مدير عام إدارة شمال التعليمية والأستاذة وفاء حريز وكيل الإدارة والدكتورة سوزان البغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية والمهندس يسرى قطايه مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببورسعيد.

وتفقد  وليد ماهر والغرباوى مدرسة الإسلامية الإعدادية بنات بحضور  إيمان شادوفة مدير المدرسة كما تفقدا مدرسة الشهيد أحمد حمدي الرسمية المتميزة لغات وكان في استقبالهم  ميرفت الجلاد مدير المدرسة التى تضم ٩ فصول دراسية و٣ قاعات لرياض الأطفال بإجمالي ٤٧٥ طالب وطالبة 

مدير الإدارة العامة للمجالس النيابية ووكيل تعليم بورسعيد يتفقدان مدارس إدارة شمال

و أشاد الحضور بالمظهر الحضارى للمدرسة والتى تم إجراء أعمال الصيانة بها الصيف الماضى ضمن مشروع مدارس مصر المتميزة والذى يهدف إلى تطوير الواجهات الخارجية والحمامات والممرات والأبواب وتفعيل نظام الطاقة الشمسية كبديل نظيف للطاقة إلى جانب إضافة ملاعب كرة قدم وتنس وبادل وملاعب متعددة الأغراض .

و تفقد ضيف بورسعيد ومدير المديرية مدرسة علم الدين الثانوية بنات بحضور الأستاذة مى الدويك والتى تضم ٧٩٠ طالبة موزعين على ١٥ فصلا دراسيا ودار نقاش إيجابي بينهم وبين الطالبات حول نظام البكالوريا .

بورسعيد محافظة بورسعيد المجالس النيابية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

القابضة لمياه الشرب تكرّم الفائزين في مسابقة العامل المثالي لعام 2025

الهيئة القومية لسلامة

سلامة الغذاء : 514 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ 457 شركة خلال أسبوع

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

انطلاق معرض تراثنا.. 4 أكتوبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية

بالصور

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

طريقة تدميس الفول فى البيت

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد