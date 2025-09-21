مدير الإدارة العامة للمجالس النيابية ووكيل تعليم بورسعيد يتفقدان مدارس إدارة شمال

تفقد وليد ماهر مدير الإدارة العامة للمجالس النيابية بوزارة التربية والتعليم رفقة طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عددا من مدارس إدارة شمال التعليمية فى أول أيام العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسينى راغب مدير عام التعليم العام والأستاذة أميرة عبد اللطيف مدير عام إدارة شمال التعليمية والأستاذة وفاء حريز وكيل الإدارة والدكتورة سوزان البغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية والمهندس يسرى قطايه مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببورسعيد.

وتفقد وليد ماهر والغرباوى مدرسة الإسلامية الإعدادية بنات بحضور إيمان شادوفة مدير المدرسة كما تفقدا مدرسة الشهيد أحمد حمدي الرسمية المتميزة لغات وكان في استقبالهم ميرفت الجلاد مدير المدرسة التى تضم ٩ فصول دراسية و٣ قاعات لرياض الأطفال بإجمالي ٤٧٥ طالب وطالبة

و أشاد الحضور بالمظهر الحضارى للمدرسة والتى تم إجراء أعمال الصيانة بها الصيف الماضى ضمن مشروع مدارس مصر المتميزة والذى يهدف إلى تطوير الواجهات الخارجية والحمامات والممرات والأبواب وتفعيل نظام الطاقة الشمسية كبديل نظيف للطاقة إلى جانب إضافة ملاعب كرة قدم وتنس وبادل وملاعب متعددة الأغراض .

و تفقد ضيف بورسعيد ومدير المديرية مدرسة علم الدين الثانوية بنات بحضور الأستاذة مى الدويك والتى تضم ٧٩٠ طالبة موزعين على ١٥ فصلا دراسيا ودار نقاش إيجابي بينهم وبين الطالبات حول نظام البكالوريا .