ماهر والغرباوى يتابعان انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق بورسعيد التعليمية

تابع وليد ماهر، مدير الإدارة العامة للمجالس النيابية بوزارة التربية والتعليم، رفقة طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، انتظام سير العمل بعدد من مدارس إدارة شرق التعليمية فى أول أيام العام الدراسي الجديد 2025 - 2026.

جاء ذلك بحضور الحسينى راغب، مدير عام التعليم العام، والدكتور هشام الجعبري، مدير عام إدارة شرق التعليمية، وشريف كامل، وكيل الإدارة، والمهندس يسرى قطاية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع بورسعيد، ورائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وبدأ مدير الإدارة العامة للمجالس النيابية والحضور جولتهم بالإدارة بتفقد مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، بحضور خالد الحبشي، مدير المدرسة، والتى انتظم فيها طلاب الصف الأول الثانوي بنسبة حضور 99% وتسجيل حضور 671 طالبا، والتى أشاد فيها الحضور بانتظام العملية التعليمية بها وانتظام المعلمين والعاملين.

كما تفقد ضيف بورسعيد والغرباوى مدرسة القناة الإعدادية بنات، وكان في استقبالهم سلوى عبد المقصود، مدير المدرسة، والتى أشادت بالدعم الكامل من مدير المديرية وهيئة الأبنية للانتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي، والتى ساهمت في الحفاظ على القيمة التاريخية والحضارية للمدرسة العريقة.

وفى ختام الجولة بإدارة شرق التعليمية، تفقد الحضور مدرسة بورسعيد الثانوية بنات بحضور رضا الجبالى، مدير المدرسة، والتى تضم 1965 طالبة بالمراحل الثلاث موزعين على 48 فصلا دراسيا.

كما تفقد الغرباوي وضيفه صالة الألعاب الرياضية وعددا من الفصول الدراسية، واستمعوا إلى آراء ومقترحات بعض الطالبات حول تطبيق نظام البكالوريا الجارى تطبيقه مع انطلاق العام الدراسي الجديد.