قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
آس الإسبانية تكشف عن أسباب ابتعاد محمد صلاح عن الفوز بالكرة الذهبية
خبير: الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج يقودان قاطرة الاقتصاد بقوة
صحيفة برتغالية: الأهلي يتحرك للتعاقد مع برونو لاج مدرب بنفيكا السابق
شاهد | رد فعل أبو العينين لحظة اعتراف رئيس وزراء لوكسمبورج بالدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة
3.5 مليون يورو.. الأهلي يسعى للتعاقد مع مدرب برتغالي عالمي
مفتي الجمهورية ينعي آل الشيخ بكلمات مؤثرة
في 24 ساعة.. 3 شهداء و15 مصابًا بنيران الاحتلال خلال توزيع المساعدات
إعلان جائزة بـــ10 ملايين دولار .. الخارجية الأمريكية: مكافأة لمن يرشد عن هذا الشخص
خلال الـ24 ساعة الماضية .. مستشفيات غزة تستقبل 38 شهيدًا و 190 إصابة جديدة
أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ماهر والغرباوى يتابعان انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق بورسعيد التعليمية

ماهر والغرباوى يتابعان انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق بورسعيد التعليمية
ماهر والغرباوى يتابعان انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق بورسعيد التعليمية
محمد الغزاوى

تابع وليد ماهر، مدير الإدارة العامة للمجالس النيابية بوزارة التربية والتعليم، رفقة طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، انتظام سير العمل بعدد من مدارس إدارة شرق التعليمية فى أول أيام العام الدراسي الجديد 2025 - 2026.

جاء ذلك بحضور الحسينى راغب، مدير عام التعليم العام، والدكتور هشام الجعبري، مدير عام إدارة شرق التعليمية، وشريف كامل، وكيل الإدارة، والمهندس يسرى قطاية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع بورسعيد، ورائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وبدأ مدير الإدارة العامة للمجالس النيابية والحضور جولتهم بالإدارة بتفقد مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، بحضور خالد الحبشي، مدير المدرسة، والتى انتظم فيها طلاب الصف الأول الثانوي بنسبة حضور 99% وتسجيل حضور 671 طالبا، والتى أشاد فيها الحضور بانتظام العملية التعليمية بها وانتظام المعلمين والعاملين.

كما تفقد ضيف بورسعيد والغرباوى مدرسة القناة الإعدادية بنات، وكان في استقبالهم سلوى عبد المقصود، مدير المدرسة، والتى أشادت بالدعم الكامل من مدير المديرية وهيئة الأبنية للانتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي، والتى ساهمت في الحفاظ على القيمة التاريخية والحضارية للمدرسة العريقة.

وفى ختام الجولة بإدارة شرق التعليمية، تفقد الحضور مدرسة بورسعيد الثانوية بنات بحضور رضا الجبالى، مدير المدرسة، والتى تضم 1965 طالبة بالمراحل الثلاث موزعين على 48 فصلا دراسيا.

كما تفقد الغرباوي وضيفه صالة الألعاب الرياضية وعددا من الفصول الدراسية، واستمعوا إلى آراء ومقترحات بعض الطالبات حول تطبيق نظام البكالوريا الجارى تطبيقه مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد بورسعيد الثانوية بنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

القيد العائلي

المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025

ترشيحاتنا

تعليم الكبار ومحو أميتهم

الإفتاء: تعليم الكبار ومحو أميتهم أمر مندوب ومطلوب شرعًا

زيارة المريض

دار الإفتاء تكشف عن فضل زيارة المريض وبيان ما يلزمها من آداب

لمفتي العام للمملكة العربية السعودية

كرس حياته لخدمة الدين.. وزير الأوقاف ينعى مفتي السعودية

بالصور

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة

تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة
تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة
تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد