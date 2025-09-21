قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آس الإسبانية تكشف عن أسباب ابتعاد محمد صلاح عن الفوز بالكرة الذهبية
خبير: الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج يقودان قاطرة الاقتصاد بقوة
صحيفة برتغالية: الأهلي يتحرك للتعاقد مع برونو لاج مدرب بنفيكا السابق
شاهد | رد فعل أبو العينين لحظة اعتراف رئيس وزراء لوكسمبورج بالدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة
3.5 مليون يورو.. الأهلي يسعى للتعاقد مع مدرب برتغالي عالمي
مفتي الجمهورية ينعي آل الشيخ بكلمات مؤثرة
في 24 ساعة.. 3 شهداء و15 مصابًا بنيران الاحتلال خلال توزيع المساعدات
إعلان جائزة بـــ10 ملايين دولار .. الخارجية الأمريكية: مكافأة لمن يرشد عن هذا الشخص
خلال الـ24 ساعة الماضية .. مستشفيات غزة تستقبل 38 شهيدًا و 190 إصابة جديدة
أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
محافظات

غدا.. حفل ختام أولمبياد الشركات بحضور وزير الشباب ببورسعيد

غدا حفل ختام أولمبياد الشركات بحضور وزير الشباب ومحافظ بورسعيد
غدا حفل ختام أولمبياد الشركات بحضور وزير الشباب ومحافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

تستعد غدا محافظة بورسعيد لإقامة حفل ختام أولمبياد الشركات في السادسة مساء بصالة المدينة الرياضية والتي تقام في نسختها الـ 58 تحت رعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد  وعدد من رؤساء الشركات والهيئات والوزارات.

ختام أولمبياد الشركات بحضور وزير الشباب ومحافظ بورسعيد

وقد انتهي الاتحاد من التجهيز لحفل الختام وبرنامج الحفل باخماد الشعلة وانزال العلم ودخول طابور العرض ثم كلمات الضيوف وإعلان الفرق الفائزة بالدروع الخمسة للشركات ومنها لاول مرة درعي ذوي الهمم والسيدات ثم حفل الختام.


وفي سياق آخر أعلن د. لبيب عبد العزيز مقرر مسابقة التنس الارضي فوز فريق البنك الاهلى للسيدات بكأس المركز الاول بينما فاز فريق كهرباء شمال القاهرة بكأس المركز الثانى وحصل فريق هيئة قناة السويس علي كأس المركز الثالث وفي العمومي فاز كهرباء شمال القاهرة الأول والبنك الأهلي الثاني ومصر للبترول الثالث وفوق ٣٥ سنه فاز الإسكندرية البترول الأول والسكر والصناعات الثاني ضوقام الكابتن عادل ابراهيم سكرتير منطقة القاهرة والكابتن أحمد المسدي سكرتير منطقة الدلتا لتوزيع الجوائز. 
 


وفي مسابقة الفنون أعلن الفنان صلاح الدمرداش مقرر اللجنة فوز مجموعة العربي بالمركز الاول وغزل المحلة الثاني في الموسيقي النحاسية وفوز توزيع كهرباء اسوان الاول والسكر والصناعات الثاني ومجموعة العربي الثالث في الآلات الشعبية 
وفي الاسكواش أعلن الكابتن انور فتحي مقرر المسابقة:

 جاء البنك الاهلي للسيدات الاول وقناة السويس الثاني والشباب والرياضة الثالث وكهرباء شمال الثالث مكرر وفوق ٥٠ سنه أعلن كابتن محمود رجب جاء بنك مصر الاول والبنك الأهلي الثاني ووزارة الشباب الثالث وقناة السويس الثالث مكرر وفوق ٤٠ سنه جاء حاويات بورسعيد الاول والالمنيوم الثاني وقناة السويس الثالث والسكر والصناعات الثالث مكرر ووزارة الشباب الثالث مكرر.

 
وفوق ٣٥ سنه جاء بنك مصر الاول والسكر والصناعات الثاني وقناة السويس الثالث وفي العمومي جاء السكر والصناعات الأول والبنك الأهلي الثاني وقناة السويس الثالث.

بورسعيد محافظ بورسعيد وزير الشباب والرياضة أولمبياد الشركات

الكيك الإسفنجي
جيب رانجلر
فولكس فاجن
تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة
