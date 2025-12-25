أشرف زكي يتحرك قانونيًا لحماية الفنانين.. بلاغ للنائب العام في واقعة ريهام عبد الغفور

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة اتخذت خطوات قانونية عاجلة في واقعة التصوير غير القانوني للفنانة ريهام عبد الغفور، حيث تم التقدم ببلاغ رسمي إلى كل من النيابة العامة والهيئة الوطنية للإعلام، مشددًا على أن ما جرى يُعد انتهاكًا صريحًا للخصوصية ويُجرّمه القانون.

نشر تعليقات مسيئة

وأوضح زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ولما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البلاغ المقدم لا يستهدف فقط الشخص الذي قام بالتصوير، بل يشمل أيضًا كل من تداول الصور أو استغلها أو نشر تعليقات مسيئة بحق الفنانة، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون في مواجهة أي إساءة تطال أعضائها.

تفريغ كاميرات المراقبة

وأضاف نقيب المهن التمثيلية أن النقابة تقدمت بطلب رسمي للنيابة العامة للحصول على إذن بتفريغ كاميرات المراقبة داخل دار العرض، بهدف تحديد هوية المتورطين في الواقعة، لافتًا إلى أن فريقًا قانونيًا متخصصًا يتابع الملف بالكامل، وأنه تم رصد جميع الصور والتعليقات المسيئة المتداولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشدد أشرف زكي على أن ما حدث خلال العرض الخاص للفيلم لا يمكن تبريره بأي شكل، موضحًا أن العروض الخاصة تُعد فعاليات مغلقة تقتصر على صناع العمل وعدد محدود من الإعلاميين والمدعوين، ولا تُعتبر مناسبة عامة، مؤكدًا أن النقابة تميز بوضوح بين الفعاليات الخاصة والمناسبات العامة المفتوحة مثل الجنازات.

وفي السياق ذاته، أشار زكي إلى أن النقابة خاطبت شركات الإنتاج بضرورة توفير الحماية والتنظيم المناسب للفنانين خلال العروض والفعاليات الخاصة، حفاظًا على خصوصيتهم وكرامتهم، مؤكدًا أن حماية الفنانين والدفاع عن حقوقهم ستظل أولوية قصوى للنقابة.