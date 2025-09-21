رئيس جامعة بورسعيد في بداية العام الدراسي : طلابنا مستقبل الوطن

وجّه الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد، رسالة تهنئة إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، وأبنائه الطلاب، بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد 2025/2026،

واكد رئيس جامعة بورسعيد أن الجامعة تسخر كافة إمكاناتها لدعم أبنائها الطلاب وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة.



وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره الكبير لأعضاء هيئة التدريس، قائلاً: “أنتم الأسرة الثانية لأبنائنا الطلاب، تضيئون لهم طريق العلم والمعرفة، فلكم كل الشكر والتقدير على عطائكم المتواصل”

ووجّه التحية للزملاء بالجهاز الإداري، مشيداً بجهودهم المخلصة باعتبارهم "حجر الزاوية" في انتظام العملية التعليمية.



وخاطب رئيس جامعة بورسعيد أبناءه الطلاب قائلاً: "أنتم الأمل والمستقبل، فلتجعلوا من هذا العام محطة للإنجاز والتفوق، واغتنموا فرص الأنشطة الطلابية التي تتيحها الجامعة لبناء الشخصية وصقل المهارات، فالجامعة ليست مجرد محاضرات وامتحانات، بل تجربة متكاملة تبني مستقبل الأحلام".

كما يسعدني كذلك أن أرحب بالطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية والأجنبية، في وطنهم الثاني مصر، وفي رحاب جامعة بورسعيد الواعدة التي تحتضنهم بيتًا وأسرة ابناء أعزاء لها، وتعمل على تهيئة جميع مقومات النجاح الاكاديمية والاجتماعية لهم.



وفي كلمته، شدّد رئيس الجامعة على أهمية التمسك بميثاق الشرف الأخلاقي في التعامل بين طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، مؤكداً أن الالتزام بالقيم الجامعية الراقية من احترام متبادل، وتقدير للعلماء والمعلمين، وروح التعاون والإيجابية، هو السبيل لبناء بيئة أكاديمية صحية تقوم على الأخلاق قبل العلم. وأوضح سيادته أن الجامعة تحرص على غرس هذه القيم في أبنائها، لتكون سلوكاً دائماً في حياتهم الجامعية والمهنية بعد التخرج.



واختتم رئيس الجامعة رسالته بالتأكيد على أن العام الدراسي الجديد سيكون انطلاقة جديدة نحو المزيد من التميز والتطوير والانفتاح، بفضل تكاتف جميع قطاعات الجامعة من قيادات أكاديمية وإدارية وأطقم طبية، موجهاً أصدق التمنيات بعام جامعي موفق للجميع.