شعبة المصوريين الصحفيين تكشف مفاجأة عن من قام بتصوير ريهام عبد الغفور

علق مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، على واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور ونزول صور لها على السوشيال ميديا دون علمها.

وقال مجدي إبراهيم في مداخلة هاتفية في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار "، :" من قام بتصوير الفنانة ريهام عبد الغفور ليس مصورا بجورنال أو موقع صحفي لكنه مصور تابع لصفحة شخصية على السوشيال ميديا ".

وأكمل مجدي إبراهيم :" نقابة الصحفيين ليس لديها القدرة على منع أي مواطن بإخراج هاتفه المحمول والتصوير في عزاءات الفنانين والعروض الخاصة للأفلام ".

ولفت مجدي إبراهيم :" أي فرد ينتهك خصوصية الاخرين من الفنانين والشخصيات العامة لابد ان يتم تقديم بلاغ ضده لاتخاذ الإجراءات ضده ".