محافظة القاهرة: استبدال التوك توك بالسيارة كيوت اختياري

أكد اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أن استبدال التوك توك بسيارة " كيوت " سيكون اختياريا.

وقال طارق ماهر في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" السيارة "كيوت" ستكون وسيلة آمنة وبديل أفضل من التوك توك ".

وتابع طارق ماهر :" كان هناك توجيهات من محافظ القاهرة بمراعاة البعد الاجتماعي لسائقي التوكتوك باعتباره أنه قد يكون مصدر الدخل الوحيد لهم ".

واكمل طارق ماهر :" تم التنسيق مع بعض البنوك وشركات التمويل والشركة الموزعة لبديل التوكتوك لتيسير سداد قيمة السيارة الكيوت ".

ولفت طارق ماهر :" ترخيص السيارة " كيوت" سيكون سيارة أجرة والسيارة ستكون مقننة سائق ومركبة للأجرة ".