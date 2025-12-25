الأوقاف: لم نستحدث أمرا جديدا وضوابط استخدام مكبرات الصوت في المساجد متواجدة منذ سنوات

علق أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على تعميم الوزارة مجددا للضوابط المتبعة لاستخدام مكبرات الصوت بالمساجد .

وقال أسامة رسلان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" لا نستحدث أمرا جديدا وضوابط استخدام مكبرات الصوت في المساجد متواجدة منذ سنوات".

وتابع أسامة رسلان :" الإسلام دين رحمة وجمال ويجب ان يجذب صوت الآذان المواطنين للمسجد والصلاة ".

واكمل أسامة رسلان :" النبي أمر بالتخفيف في الصلاة نفسها فما بالنا بالنداء في الصلاة واحترام ظروف الناس وجيران المساجد ".

واتخذت وزارة الأوقاف، عددا من القرارات العاجلة بعد واقعة الخلاف الذي حدث بين مواطن وأحد عمال المساجد على مستوى صوت مكبر المسجد، مشيرة إلى أنها تابعت منشورات غير رسمية وأخرى إخبارية بخصوص الواقعة.

وأهابت الأوقاف، في بيانها اليوم، جميع المواطنين النأي بالمسجد عن أي خلاف، فإذا وقع خلاف وجب التعامل معه بما يليق بمكانة المسجد في نفوس روّاده بوصفه بيت الله وموضع السكينة، وذلك بالنصح الهادئ الفردي الجميل.

وناشدت الوزارة المواطنين، بأنه إذا ارتأى أي مواطن تصعيد شكوى فإنه يلجأ إلى مساره التدريجي المنضبط، بعرض الأمر أولاً على إمام المسجد، ثم على مدير الإدارة، ثم على مدير المديرية؛ والحق مكفول على الدوام للمواطن في اللجوء إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر قنواتها المعروفة.