أوقاف السويس تشارك ذوي الهمم أنشطتهم الإبداعية في زيارة تفاعلية لجمعية الصفاء

نظمت مديرية أوقاف السويس زيارة ميدانية تفاعلية لجمعية الصفاء لرعاية ذوي الهمم، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبرئاسة الشيخ ماجد راضي، مدير المديرية، وبمشاركة قيادات الدعوة وعدد من أئمة المديرية، وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، وتعزيز قيم التكافل والدعم الإنساني.

وحرص الشيخ ماجد راضي والوفد المرافق على التواصل المباشر مع أبناء الجمعية، والنزول إلى قاعات الأنشطة المختلفة، حيث شاركوهم أعمالهم اليومية، واستمعوا إلى طموحاتهم وتطلعاتهم في أجواء إنسانية إيجابية، أسهمت في إدخال السرور على نفوس ذوي الهمم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وشملت الزيارة مشاركة ذوي الهمم في عدد من الأنشطة الترفيهية والثقافية، من بينها ألعاب رياضية وحلقات نقاشية تفاعلية، أظهر خلالها الأبناء قدرات ذهنية ومهارية متميزة، عكست ما يتمتعون به من طاقات وإمكانات إيجابية تستحق الرعاية والدعم.

كما اطّلع الشيخ ماجد راضي على نماذج من الأعمال اليدوية والمشغولات الفنية التي ينفذها ذوو الهمم داخل الجمعية، والتي اتسمت بالدقة والإبداع، مؤكدًا أهمية دعم هذه النماذج المشرفة وتشجيعها على مواصلة العطاء.

ومن جانبها، أعربت المهندسة السيدة الشربيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن تقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة أن مشاركة قيادات الأوقاف أبناء الجمعية في أنشطتهم المختلفة كان لها بالغ الأثر في رفع روحهم المعنوية، وتعزيز شعورهم بالاهتمام والدعم المجتمعي.

وفي ختام الزيارة، قامت مديرية أوقاف السويس بتوزيع الهدايا والجوائز على ذوي الهمم، تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم، تأكيدًا على التزام وزارة الأوقاف برسالتها في التواصل المجتمعي ودعم مختلف فئات المجتمع.

واختُتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية في أجواء اتسمت بالتفاعل الإيجابي، حيث عبّر ذوو الهمم عن سعادتهم بهذه المشاركة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات الداعمة.