قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غدًا.. الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح "٢٠" مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
الأوقاف تفتتح "٢٠" مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
شيماء جمال

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٢٠) مسجدًا غدًا الجمعة ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (١٥) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٤) مساجد.


وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٩٣) مسجدًا من بينها (٢٩٦) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٩٧) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٨٨٢) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٤٩٧ مليون جنيه.


وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد الفلاحين – مدينة كفر الشيخ؛ ومسجد الأوقاف المستجدة بالعزبة البيضاء بقرية البكاتوش – مركز قلين؛ ومسجد التقوى  بقرية ٨ العنابر – مركز الحامول؛ ومسجد الخلافيين الجديد بقرية الخلافيين – مركز سيدي سالم؛ ومسجد الزهراء – مدينة بلطيم.


وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد نجع أبو زيد بقرية كوم العرب – مركز طما؛ ومسجد الإيمان بنجع محمد عبد الرحيم بقرية جزيرة شندويل – مركز سوهاج؛ ومسجد عباد الرحمن بقرية نجع الدير – مركز دار السلام.


وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة أبو محمود بقرية منشأة أبو عمر – مركز الحسينية.


وفي محافظة الدقهلية: 
تم إحلال وتجديد مسجد القبلي بقرية كفر غنام – مركز السنبلاوين. 


وفي محافظة القليوبية:
تم إحلال وتجديد المسجد الكبير  بقرية كفر سندوه – مركز شبين القناطر. 


وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد السلام الشهير بصادق الشريف بقرية المنوات – مركز أبو النمرس.


وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد الحمايدة بقرية مناشي أبوصير – مركز الواسطى.


وتم صيانة وتطوير مسجد الإيمان  بقرية بني عفان – مركز بني سويف؛ ومسجد عبد الله بن مسعود بقرية الكوم الأحمر – مركز بني سويف.


وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة تهامي مبارك بقرية منشأة طنطاوي – مركز سنورس.


وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد الصغير بقرية المنشأة الكبرى – مركز السنطة.


وفي محافظة البحر الأحمر:
تم إنشاء وبناء مسجد عبد الله بن عباس – مدينة القصير.


وفي محافظة المنوفية: 
تم صيانة وتطوير مسجد الجمال – مدينة سرس الليان.


وفي محافظة الإسكندرية:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن – قرية الحظيرة – حي العامرية ثان.


وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف الجمعة إعمار بيوت الله وزارة الأوقاف مساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

عمال

احذر.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنمر على العامل طبقا للقانون

وزير الخارجية-

وزير الخارجية: لا نرفض السدود في حوض النيل لكننا نعترض على الإجراءات الأحادية

القصبي

القصبي: المرحلة المقبلة تتطلب منهجية واضحة للتكامل والتنسيق فيما يخص ملف حقوق الإنسان

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد