نائب محافظ بورسعيد يشهد انطلاق المبادرة الوطنية “صحح مفاهيمك”

انطلقت اليوم فعاليات المبادرة الوطنية الشاملة “صحح مفاهيمك” بمحافظة بورسعيد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور اسامة الازهري وزير الاوقاف ، وذلك بالتزامن مع فعاليات المبادرة بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار جهود الدولة ووزارة الأوقاف لبناء الإنسان باعتباره محورا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

انطلاق المبادرة الوطنية “صحح مفاهيمك” بالباسلة

وشهد انطلاق المبادرة بمحافظة بورسعيد بالانابة عن محافظ بورسعيد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتور مختار عيسي وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، ومحمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والمهندس عمرو نوفل ممثل اتحاد بشبابها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية بالمحافظة.

وبدأت الفعالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم قصير حول أهداف المبادرة ومحاورها ثم ألقى الحضور كلمات عبروا خلالها عن تقديرهم البالغ لإطلاق هذه المبادرة التي تستهدف معالجة أكثر من 40 قضية وسلوكا مجتمعيا خاطئا.

وأكد الدكتور مختار عيسي وكيل وزارة الأوقاف أن المبادرة تأتي ضمن خطة وطنية متكاملة لبناء الوعي الديني والوطني عبر برامج توعوية ومعالجات علمية رصينة تراعي لغة العصر وتستخدم الوسائل الإعلامية الحديثة لنشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الشائعات.

وأشار الدكتور مختار عيسي وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد إلى أن المبادرة تشمل أكثر من 40 قضية مجتمعية وسلوكية وفكرية، من بينها مكافحة الإدمان والعنف ضد الأطفال والعنف المدرسي والتحرش والتعصب الكروي، فضلًا عن مواجهة الإلحاد والتطرف وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة.

وأوضح أن الهدف هو بناء الفكر الوسطي المستنير والنهوض بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع مختلف المؤسسات، في إطار خطة وطنية شاملة لبناء وعي الإنسان المصري.

من جانبه، رحب الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ بالحضور، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والقيادات التنفيذية والشبابية في بورسعيد لتنفيذ المبادرة على أرض المحافظة.

وأشار إلى أن مبادرة “صحح مفاهيمك” تعد خطوة مهمة في محور بناء الإنسان المصري الذي أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا جنبًا إلى جنب مع مشروعات التنمية والبناء.

وأوضح أن الفعاليات ستستهدف المدارس والأندية ومراكز الشباب للوصول إلى كافة الفئات وخاصة النشء والشباب لتصحيح السلوكيات الخاطئة وترسيخ القيم الإيجابية.

وخلال كلمته، أعرب محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد عن سعادته بانطلاق فعاليات المبادرة على أرض المحافظة، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة شريك أساسي في دعم مثل هذه المبادرات التي تستهدف بناء وعي الأجيال الجديدة وغرس القيم الوطنية والأخلاقية السليمة في نفوس النشء والشباب.

وأشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة ستعمل على تفعيل أنشطة وبرامج المبادرة داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية والمدارس، من خلال التعاون مع وزارة الأوقاف ومختلف المؤسسات التنفيذية، بما يضمن وصول رسائل المبادرة إلى أكبر عدد ممكن من الشباب.

وأكد أن شباب بورسعيد كانوا وما زالوا نموذجا في الوعي والانتماء وأن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز دورهم في بناء الجمهورية الجديدة.

كما وجه ممثل اتحاد بشبابها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه المتواصل ببناء وعي الإنسان المصري، مؤكدا أن الشباب هم خط الدفاع الأول عن هوية الوطن، وأن المبادرة تمثل نقلة نوعية في دعم الهوية الوطنية والدينية وأكد أن الاتحاد سيعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على تعميم فعاليات المبادرة في جميع المحافظات للوصول إلى كل بيت وشاب وفتاة في المجتمع.

واختتمت الفعالية بتأكيد الحضور على أن هذه المبادرة ستكون بداية حقيقية لعام مثمر من العمل المشترك لبناء وعي وطني مستنير، قادر على مواجهة التحديات الفكرية والسلوكية والانطلاق نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.