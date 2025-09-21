قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التوك شو: الخريف يطرق الأبواب..تعرف على أسعار الذهب
تكافل وكرامة 2025| مسار جديد للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عاطف عبد اللطيف: بورسعيد مؤهلة لتكون قبلة السياحة العالمية

مهرجان بورسعيد السينمائي
مهرجان بورسعيد السينمائي
أحمد إبراهيم

ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي في نسخته الاولى تم تنظيم ندوة بعنوان بورسعيد والسياحة حاضر فيها الخبير السياحي دكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر و نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم و المنتج هشام سليمان وادار الندوة الناقد الفني أحمد سعد و بمشاركة نخبة من نجوم الفن و المجتمع البورسعيدي و القنصل البحري بسفارة اليونان .

وكشف عاطف عبد اللطيف عن رؤيته لتنشيط السياحة بمدينة بورسعيد مؤكدا  ان بورسعيد مدينة حضارية عظيمة لها تاريخ كبير وعاشت فيها كل الثقافات و الدولة حاليا عازمة على اعادة بورسعيد كوجهة سياحية تجارية ثقافية عالمية  نظرا لموقعها المميز  و تستقطب السياحة  اليونانية و القبرصية والإيطالية و التركية والرحلات السريعة بشكل كبير نتيجة للبواخر السياحية التي تجوب دول البحر المتوسط  .

و اشار د. عاطف عبد اللطيف إلى ان السياحة حاليا ليست ترفيه فقط ولكنها صناعة قوية و تخدم العديد من القطاعات الأخرى وتحرك نشاطها ويكفي ان نعلم ان فرنسا يزورها ٩٥ مليون سائح و إيطاليا  يزورها اكثر من ٨٠ مليون سائح سنويا يدرون مليارات اليوروهات في الاقتصاد بهذه الدول .

واقترح د. عاطف عبد اللطيف استحداث أنماط سياحية جديدة بمدينة بورسعيد والترويج لها بالبورصات السياحية العالمية مثل برلين و غيرها ومن هذه الأنماط تنشيط سياحة التسوق و الطعام ببورسعيد لما تتمتع به من منتجات ملابس قوية و كذلك أكلات بور سعيدية جميلة ومتنوعة من اسماك بأنواع وأصناف و طريقة طهي مميزة  تشكل عنصر جذب قوي على غرار شهرة الطعام و الأكلات الإيطالية.

ودعا إلى تنشيط سياحة اليخوت  فهي مهمة جدا مع دول حوض البحر المتوسط وكذلك سياحة الكروزات من بورسعيد لدمياط و الترويج لصناعة الاثاث ايضا بدمياط .

و اكد رئيس جمعية مسافرون على أهمية ربط السياحة بالسينما  لأنهما جناحين لطائر واحد وعلى سبيل المثال نجد في مهرجان كان السينمائي دول كبيرة تسوق لمعالمها السياحية على هامش المهرجان وبورسعيد تذخر بالمعالم السياحية و الثقافية وتنوع الحضارات بها ويمكن انتاج فيلم سينمائي تدور احداثه في مدينة بورسعيد و يسرد قصة تجمع بين شعوب و ثقافات مختلفة مثل مصر و إيطاليا و فرنسا وتونس و غيرها . 

وشدد على أهمية تسهيل إجراءات التصوير داخل مصر والمناطق السياحية كما يحدث في المغرب ومختلف دول العالم حتى نجذب شركات الانتاج العالمية لتصوير أعمالها في مصر .

ومن جانبه قال المنتج هشام  سليمان ان بورسعيد تذخر بالعديد من المعالم السياحية و المناظر الرائعة و تم تصوير العديد من الافلام السينمائية و المسلسلات ببورسعيد  وأكد ايضا على اهمية إنتاج فيلم سياحي عن بورسعيد  يجمع بين العديد من الدول والنجوم و الفنانين وفريق عمل من هذه  الدول والمهم ان يكون هناك سيناريو قوي لهذا الفيلم .

بورسعيد مهرجان بورسعيد مهرجان بورسعيد السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

مدى صحة حديث رهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه عند يهودي

الدعاء

مفهوم العدد في حديث «إن لله تسعة وتسعين اسمًا»

الصلاة

أيهما أفضل أداء الصلاة في أول وقتها منفردًا أو أدائها في آخر وقتها جماعة؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد