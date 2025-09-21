عاطف عبد اللطيف: بورسعيد مؤهلة لتكون قبلة السياحة العالمية

ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي في نسخته الاولى تم تنظيم ندوة بعنوان بورسعيد والسياحة حاضر فيها الخبير السياحي دكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر و نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم و المنتج هشام سليمان وادار الندوة الناقد الفني أحمد سعد و بمشاركة نخبة من نجوم الفن و المجتمع البورسعيدي و القنصل البحري بسفارة اليونان .

وكشف عاطف عبد اللطيف عن رؤيته لتنشيط السياحة بمدينة بورسعيد مؤكدا ان بورسعيد مدينة حضارية عظيمة لها تاريخ كبير وعاشت فيها كل الثقافات و الدولة حاليا عازمة على اعادة بورسعيد كوجهة سياحية تجارية ثقافية عالمية نظرا لموقعها المميز و تستقطب السياحة اليونانية و القبرصية والإيطالية و التركية والرحلات السريعة بشكل كبير نتيجة للبواخر السياحية التي تجوب دول البحر المتوسط .

و اشار د. عاطف عبد اللطيف إلى ان السياحة حاليا ليست ترفيه فقط ولكنها صناعة قوية و تخدم العديد من القطاعات الأخرى وتحرك نشاطها ويكفي ان نعلم ان فرنسا يزورها ٩٥ مليون سائح و إيطاليا يزورها اكثر من ٨٠ مليون سائح سنويا يدرون مليارات اليوروهات في الاقتصاد بهذه الدول .

واقترح د. عاطف عبد اللطيف استحداث أنماط سياحية جديدة بمدينة بورسعيد والترويج لها بالبورصات السياحية العالمية مثل برلين و غيرها ومن هذه الأنماط تنشيط سياحة التسوق و الطعام ببورسعيد لما تتمتع به من منتجات ملابس قوية و كذلك أكلات بور سعيدية جميلة ومتنوعة من اسماك بأنواع وأصناف و طريقة طهي مميزة تشكل عنصر جذب قوي على غرار شهرة الطعام و الأكلات الإيطالية.

ودعا إلى تنشيط سياحة اليخوت فهي مهمة جدا مع دول حوض البحر المتوسط وكذلك سياحة الكروزات من بورسعيد لدمياط و الترويج لصناعة الاثاث ايضا بدمياط .

و اكد رئيس جمعية مسافرون على أهمية ربط السياحة بالسينما لأنهما جناحين لطائر واحد وعلى سبيل المثال نجد في مهرجان كان السينمائي دول كبيرة تسوق لمعالمها السياحية على هامش المهرجان وبورسعيد تذخر بالمعالم السياحية و الثقافية وتنوع الحضارات بها ويمكن انتاج فيلم سينمائي تدور احداثه في مدينة بورسعيد و يسرد قصة تجمع بين شعوب و ثقافات مختلفة مثل مصر و إيطاليا و فرنسا وتونس و غيرها .

وشدد على أهمية تسهيل إجراءات التصوير داخل مصر والمناطق السياحية كما يحدث في المغرب ومختلف دول العالم حتى نجذب شركات الانتاج العالمية لتصوير أعمالها في مصر .

ومن جانبه قال المنتج هشام سليمان ان بورسعيد تذخر بالعديد من المعالم السياحية و المناظر الرائعة و تم تصوير العديد من الافلام السينمائية و المسلسلات ببورسعيد وأكد ايضا على اهمية إنتاج فيلم سياحي عن بورسعيد يجمع بين العديد من الدول والنجوم و الفنانين وفريق عمل من هذه الدول والمهم ان يكون هناك سيناريو قوي لهذا الفيلم .