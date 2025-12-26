قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
مسؤول أمريكي: تنفيذ الضربة داعش في نيجيريا بطلب من الحكومة
بمشهد لأحمد السقا.. تعليق كوميدي من البريميرليج على مواجهة مصر وجنوب أفريقيا
طقس الجمعة.. شبورة كثيفة وبرودة شديدة والأرصاد تحذر
أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري
رئيس التجمع الوطني المسيحي بالقدس لصدى البلد: نحتفل بعيد الميلاد بالصمود في وجه الاستيطان والإبادة
ترامب: الجيش الأمريكي شن الليلة ضربة قوية ضد داعش في نيجيريا
هل يتم قبل 60 يوما.. كيفية تغيير الاسم على فيسبوك خطوة بخطوة
تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات
فيضانات مميتة.. أمريكا تعلن حالة الطوارئ في لوس أنجلوس
برلمان

الإصلاح والنهضة يعين محمد فاروق نائبا أول لرئيس الحزب

أصدر الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا بتعيين محمد فاروق نائبًا أول لرئيس الحزب، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، وبالاستناد إلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب.

ويأتي اختيار محمد فاروق في ضوء دوره العام وخبرته التنظيمية، حيث يشغل منصب المنسق العام لحملة مواطن لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وهي حملة وطنية لعبت دورًا فاعلًا في حشد الدعم الشعبي، وتعزيز الوعي السياسي، وتنظيم الفعاليات الجماهيرية داخل مختلف المحافظات، إلى جانب التنسيق مع قطاعات واسعة من المجتمع المدني.

ونص القرار على نشره عبر الصفحة الرسمية لحزب الإصلاح والنهضة على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة صادرة في هذا الشأن.

وأكد الحزب أن القرار يأتي ضمن خطة إعادة تنظيم الهيكل القيادي وتعزيز آليات العمل السياسي والحزبي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، ودعم تنفيذ رؤية الحزب وأهدافه خلال المرحلة المقبلة.

الإصلاح والنهضة حزب الإصلاح والنهضة الأحزاب قانون الأحزاب البرلمان

