الإصلاح والنهضة يعين محمد فاروق نائبا أول لرئيس الحزب

أصدر الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا بتعيين محمد فاروق نائبًا أول لرئيس الحزب، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، وبالاستناد إلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب.

ويأتي اختيار محمد فاروق في ضوء دوره العام وخبرته التنظيمية، حيث يشغل منصب المنسق العام لحملة مواطن لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وهي حملة وطنية لعبت دورًا فاعلًا في حشد الدعم الشعبي، وتعزيز الوعي السياسي، وتنظيم الفعاليات الجماهيرية داخل مختلف المحافظات، إلى جانب التنسيق مع قطاعات واسعة من المجتمع المدني.

ونص القرار على نشره عبر الصفحة الرسمية لحزب الإصلاح والنهضة على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة صادرة في هذا الشأن.

وأكد الحزب أن القرار يأتي ضمن خطة إعادة تنظيم الهيكل القيادي وتعزيز آليات العمل السياسي والحزبي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، ودعم تنفيذ رؤية الحزب وأهدافه خلال المرحلة المقبلة.