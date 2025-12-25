مرفت الكسان: مشروع مجمع الصناعات الحرفية نموذج للتنمية المتكاملة بالقاهرة التاريخية

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع مجمع الصناعات الحرفية يمثل نموذجًا حقيقيًا للتنمية المتكاملة في القاهرة التاريخية.

وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن المشروع لا يقتصر على الجانب العمراني فقط، بل يشمل إنشاء وحدات سكنية، دعم الصناعات الحرفية، وتمكين المرأة من خلال 3 عمارات مخصصة للسيدات المعيلات، فضلاً عن مدرسة لتعليم الحرف اليدوية.

وأضافت أن الأسواق والمطاعم والجراجات متعددة الطوابق ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة، مؤكدة أن المشروع يجمع بين تطوير العمران، الحفاظ على التراث، ودعم الاقتصاد المحلي، ويعكس رؤية الدولة في تحويل القاهرة التاريخية إلى محور جاذب للاستثمار والعمل.