المخرج خالد فريد: نجاح الدورة الأولى لمهرجان بورسعيد السينمائي يعيد المدينة إلى الخريطة السياحية والفنية

أكد المخرج خالد فريد، مدير مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، أن الدورة الأولى للمهرجان حققت نجاحًا لافتًا على المستويين الفني والتنظيمي، مشيرًا إلى أن أبرز أهداف المهرجان تمثلت في إعادة ربط بورسعيد بالخريطة السياحية من خلال إبراز معالمها المميزة، وتنظيم زيارات ميدانية للوفود المشاركة إلى أهم معالم المدينة.

وأوضح فريد أن المهرجان استضاف نخبة من خبراء السياحة، ونظم ندوات خاصة لتعريفهم بسبل الربط بين السياحة والفن، كما سعى إلى إعداد كوادر شابة قادرة على تولي مهام أكبر في الدورات القادمة. وأشار إلى أن من أهم توصيات المهرجان العمل على إبرام توأمة مع مهرجانات أخرى لتبادل الخبرات والترويج لأهداف المهرجان مستقبلًا.

وعن أبرز الصعوبات والتحديات، قال فريد: "واجهنا في البداية شكوكًا كبيرة في قدرة فريق العمل على تنظيم الدورة الأولى، لكن عشقي للتحدي جعلني أخوض هذه التجربة بكل حماس، واليوم أشعر بسعادة لا توصف بالنجاح الذي حققه الفريق، وبالوصول بالمهرجان إلى خط النهاية بسلام".

وأضاف أن مدة المهرجان على الورق خمسة أيام فقط، "لكن في الواقع هو عمل مستمر طوال العام"، لافتًا إلى أن نجاح الدورة الأولى سيكون دعمًا كبيرًا لأي مدير قادم، سواء استمر هو شخصيًا في إدارة المهرجان العام المقبل أم لا. واختتم بالقول: "أكبر دليل على نجاح هذه الدورة هو طلب العديد من الجهات والأشخاص الانضمام إلى المهرجان".