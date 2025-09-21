قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا| الترجي يضع قدما في دور المجموعات بهزيمة القوات المسلحة النيجيري
ملك الأردن لرئيس وزراء أستراليا: نرحب باعترافكم بالدولة الفلسطينية
عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري
مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025

يارا أمين

شاركت الفنانة مي عمر، خبر جديد مع متابعيها عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، بترشيحها ضمن قائمة أجمل ١٠٠ وجه لعام ٢٠١٥.

وكتبت مي عمر: "أشعر بشرف كبير لترشيحي للمرة الرابعة ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025 من قبل tccandler، أنا فخورة بوصولي إلى المرتبة الثامنة عالميًا في السابق، مما يجعلني أول مصري وأحد أفراد قبيلتي يحقق هذا الإنجاز في هذه القائمة، هذا الإنجاز له معنى خاص بالنسبة لي، وأحمله بحب لبلدي، هذه الرحلة لم تكن فقط حول الجمال، بل حول تمثيل بلدي بفخر وإظهار أن المرأة المصرية يمكن أن تتألق في أي مكان في العالم. شكرًا على كل الحب والدعم - يا فراشاتي، هذا لكم"

جدير بالذكر أن “TC Candler” هي جهة معروفة بإصدار قوائم سنوية لأجمل الوجوه، وتعتمد على تصويت الجمهور. يتم الإعلان عن المرشحين والفائزين كل عام، ويُعتبر هذا الإنجاز مهمًا للفنانين والشخصيات العامة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

