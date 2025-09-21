للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025

شاركت الفنانة مي عمر، خبر جديد مع متابعيها عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، بترشيحها ضمن قائمة أجمل ١٠٠ وجه لعام ٢٠١٥.

وكتبت مي عمر: "أشعر بشرف كبير لترشيحي للمرة الرابعة ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025 من قبل tccandler، أنا فخورة بوصولي إلى المرتبة الثامنة عالميًا في السابق، مما يجعلني أول مصري وأحد أفراد قبيلتي يحقق هذا الإنجاز في هذه القائمة، هذا الإنجاز له معنى خاص بالنسبة لي، وأحمله بحب لبلدي، هذه الرحلة لم تكن فقط حول الجمال، بل حول تمثيل بلدي بفخر وإظهار أن المرأة المصرية يمكن أن تتألق في أي مكان في العالم. شكرًا على كل الحب والدعم - يا فراشاتي، هذا لكم"

جدير بالذكر أن “TC Candler” هي جهة معروفة بإصدار قوائم سنوية لأجمل الوجوه، وتعتمد على تصويت الجمهور. يتم الإعلان عن المرشحين والفائزين كل عام، ويُعتبر هذا الإنجاز مهمًا للفنانين والشخصيات العامة.