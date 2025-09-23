شهد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، نيابة عن اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء إسماعيل الفار مساعد أول وزير الشباب والرياضة، نائبًا عن الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،الاثنين، حفل ختام أولمبياد الشركات في نسختها الـ58.

وأقيم الحفل بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

أولمبياد الشركات تختتم نسختها الـ58 بمشاركة 23 ألف رياضي

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي العام للشركات، والدكتور أحمد إسماعيل نائب أول رئيس الاتحاد، والمستشار إسماعيل عبد الحكم سكرتير عام الاتحاد، والدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والأستاذ محمود عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الشركات والهيئات والوزارات المشاركة.

وأكد المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس اتحاد الشركات في كلمته، أن البطولة شهدت هذا العام مشاركة أكثر من 23 ألف رياضي يمثلون 165 شركة، معربا عن سعادته باستمرار نجاح البطولة وموجها الشكر إلى محافظة بورسعيد ووزارة الشباب والرياضة وكافة الأجهزة المعنية على دعمهم الكبير للبطولة مشيرا إلى أن الجميع يتشرف أن تحتضن بورسعيد هذا الحدث الرياضي الكبير.

ومن جانبه، وجه المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر للأنشطة الرياضية مؤكدًا أن بورسعيد تتشرف باستضافة أولمبياد الشركات للعام الـ13 على التوالي وهو ما يعكس مكانتها كحاضنة للرياضة والرياضيين مشيدا بالمشاركة الإيجابية والروح الرياضية التي تحلى بها جميع الفرق خلال فعاليات البطولة التي استمرت على مدار 18 يومًا.

كما نقل اللواء إسماعيل الفار تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحضور مؤكدًا حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لضمان خروج البطولة بالمظهر اللائق بالتنسيق مع الأستاذ محمد عبد العزيز منسق البطولة ومدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

وتضمن الحفل عددا من الفعاليات منها إخماد الشعلة وإنزال العلم ودخول طابور العرض إلى جانب إعلان الفرق الفائزة بالدروع الخمسة للشركات والتي شهدت لأول مرة تخصيص دروع لذوي الهمم والسيدات. كما شهد الحفل تابلوهات فنية قدمتها فرقة الفنان أحمد عشري للفنون الشعبية بمشاركة الفنان الشاب ميدو عادل، واختتم الحفل بأوبريت استعراضي مميز فيما تولى تقديم الفقرات الإعلامي المتميز أشرف محمود.

كما شهدت المنافسات تتويج عدد من الفرق في مختلف الألعاب، حيث جاءت أبرز النتائج كالتالي:

في التنس الأرضي فاز فريق البنك الأهلي للسيدات بالمركز الأول، يليه فريق كهرباء شمال القاهرة ثانيًا، وهيئة قناة السويس ثالثًا. وفي العمومي فاز فريق كهرباء شمال القاهرة بالمركز الأول، يليه البنك الأهلي ثانيًا، ومصر للبترول ثالثًا.

وفي الإسكواش فاز البنك الأهلي للسيدات بالمركز الأول، تلاه قناة السويس ثانيًا، ثم وزارة الشباب ثالثًا. وفي فنون الموسيقى فازت مجموعة العربي بالمركز الأول، وغزل المحلة ثانيًا، وكهرباء أسوان بالمركز الأول في الآلات الشعبية.

أما في الفئات العمرية، فقد فاز في منافسات فوق 35 سنة الإسكندرية للبترول أولًا والسكر والصناعات ثانيًا، وفي منافسات فوق 40 سنة فاز حاويات بورسعيد أولًا والألومنيوم ثانيًا، بينما في منافسات فوق 50 سنة فاز بنك مصر أولًا يليه البنك الأهلي ثانيًا.

واختتم الحفل بتوزيع الكؤوس والدروع على الفرق الفائزة وسط أجواء احتفالية أكدت نجاح البطولة في نسختها الـ58 على أرض محافظة بورسعيد.