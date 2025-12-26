ضغطة واحدة تخليك تندم.. تحذيرات من موجة احتيال جديدة عبر واتساب تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد

مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد 2026، تزايدت التحذيرات من ارتفاع عمليات الاحتيال الرقمي عبر تطبيق “واتساب”، حيث تتخفى هذه العمليات في عبارات تهنئة موسمية وعروض هدايا مغرية، حيث يستخدم المحتالون الأجواء الاحتفالية لجذب المستخدمين للنقر على روابط مشبوهة، مما يهدد أمان حساباتهم المالية.

كيف تعمل جريمة الاحتيال عبر واتساب؟

تتضمن أساليب الاحتيال إرسال رسائل تهنئة مزيفة، تبدو وكأنها من أصدقاء أو أفراد عائلة، وتكون عادةً مصحوبة بروابط خبيثة، وعادةً ما تشير هذه الرسائل إلى جوائز كاسترداد نقدي أو قسائم شراء، مما يدفع المستخدمين إلى اتخاذ خطوات غير مدروسة بنقرهم على الروابط المتاحة.

مع انقضاء بضع ثوانٍ من الدخول إلى هذه الروابط، يصبح من السهل تفريغ الحسابات البنكية الخاصة بهم خلال دقائق، خاصة أنه فور النقر على الرابط، يتم توجيه المستخدم إلى صفحات مزيفة تشبه المواقع المصرفية أو التجارية الشهيرة، ويطلب منه إدخال بياناته الشخصية والمصرفية، وهو ما يفتح باب الاحتيال على مصراعيه، علاوةً على ذلك، قد تؤدي هذه الروابط إلى تثبيت برمجيات ضارة، تمكّن المحتالين من وصولهم إلى معلومات حساسة مثل رموز التحقق أو تفاصيل بطاقات الائتمان.

كيفية الوقوع في براثن الاحتيال الالكترني

أوضح تقرير، أن هذا النوع من الاحتيال ينتشر بسرعة كبيرة من خلال رسائل واتساب المُعاد توجيهها، والتي غالبًا ما تبدو وكأنها واردة من أصدقاء أو أفراد عائلة أو جهات اتصال موثوقة، في حين تكون هذه الحسابات قد تعرّضت للاختراق بالفعل.

وتشير الأبحاث إلى أن موسم الأعياد يشكل بيئة مثالية لانتشار جرائم الاحتيال، حيث يتعرض المستخدمون لضغوط عاطفية وتشتت ذهني، يجعلهم أكثر عرضة للانخداع، علاوةً على ذلك، يخلق المحتالون شعور بالإلحاح، مما يدفع الكثيرين للتسرع في اتخاذ القرارات دون دراسة خطوات الأمان اللازمة، مما يمكّنهم من الاستمرار في عملياتهم غير الشرعية.

تحذير من رسائل التهنئة

تبدأ عملية الاحتيال عادة برسالة تهنئة بالعيد، مثل: "عيد ميلاد مجيد! لقد تلقيت هدية" أو "مكافأة عيد الميلاد في انتظارك"، وتحتوي الرسالة على رابط مختصر أو مُقنّع، يدّعي تقديم استرداد نقدي، أو قسائم تسوق، أو كوبونات هدايا، أو مكافآت مالية.

وبمجرد النقر على الرابط، يتم تحويل المستخدم إلى موقع إلكتروني مزيف يُحاكي مواقع علامات تجارية شهيرة أو بنوك أو منصات دفع معروفة، ويُطلب من الضحية إدخال بيانات شخصية أو مصرفية، أو رقم الهاتف، أو تحميل تطبيقات ومنحها أذونات خطرة.

وفي بعض الحالات، يؤدي فتح الرابط إلى تثبيت برامج ضارة تمكّن المحتالين من الوصول عن بُعد إلى الهاتف، وقراءة رموز التحقق لمرة واحدة (OTP)، والدخول إلى تطبيقات البنوك، وتنفيذ معاملات مالية غير مصرح بها.

لماذا تنتشر جرائم الاحتيال في أعياد الميلاد؟

يشير خبراء الأمن السيبراني، إلى أن المواسم الاحتفالية تُعد بيئة مثالية للمحتالين، إذ يكون المستخدمون أكثر استرخاءً وتشتتًا وتأثرًا بالعاطفة، ما يقلل من مستوى الحذر.

كما يعتمد المحتالون على خلق إحساس زائف بالإلحاح، من خلال رسائل تحذّر من أن «العرض سينتهي اليوم» أو أن الجائزة ستضيع إذا لم يتم التصرف فورًا، وهو ما يدفع كثيرين إلى تجاوز خطوات التحقق الأساسية.