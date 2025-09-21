قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة الأندية تعدل جدول الدوري لدعم منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأهلي يدرس إراحة نجمه أمام حرس الحدود لتأمين مشاركته بمباراة الزمالك
صدق أو لا تصدق.. أرقام موديست مع الأهلي أفضل من محمد شريف وجراديشار
أزمة داخل الأهلي بعد طلب إمام عاشور الحصول على 100 مليون جنيه سنويًا
إمام عاشور يغادر المستشفى بعد إصابته بفيروس A.. وبرنامج علاجي يحسم عودته
تعليق مثير من سيف زاهر علي أزمة الأهلي مع وكيل إمام عاشور
بحضور رئيس سنغافورة| مصر توقع بروتوكولا جديدا لتطوير التعليم الفني
مدير جمعية الإغاثة بغزة: الاحتلال يستهدف كل شئ والاعتراف الدولي يغير وضع فلسطين
وزيرا السياحة والبيئة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين شئون البيئة والمتحف المصري الكبير
استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة
أبو مازن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لحل الدولتين
آي صاغة: 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مختار العجيمي: تكريمي في مهرجان بورسعيد قد يحسدني عليه أهل تونس أكثر من “كان”

مختار العجيمي في مهرجان بور سعيد: كل مهرجان يجب أن تكون له شخصيته وهويته الخاصة
مختار العجيمي في مهرجان بور سعيد: كل مهرجان يجب أن تكون له شخصيته وهويته الخاصة
محمد الغزاوى

أقيمت ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان "بورسعيد السينمائي" ندوة تكريم المخرج التونسي مختار العجيمي، وأدارها الكاتب والناقد أحمد سعد الدين، بحضور رئيس المهرجان الناقد السينمائي أحمد عسر، والفنان سامح الصريطي، والمخرجة عزة الحسيني، والسيناريست سيد فؤاد.

قال أحمد سعد الدين إن المخرج مختار العجيمي يعد من أهم المكرَّمين في مهرجان "بور سعيد السينمائي"، مشيرًا إلى أنه عُرض له على هامش فعاليات المهرجان فيلمه "قصر الدهشة"، وأن الجمهور كان متشوقًا لسماع كواليس وظروف تصوير هذا العمل.

مختار العجيمي في مهرجان بور سعيد: كل مهرجان يجب أن تكون له شخصيته وهويته الخاصة

من جانبه، أوضح مختار العجيمي أن كتابة سيناريو الفيلم جاءت في ظل ظروف استثنائية عام 2011، حيث أُنجز في ثلاثة أشهر فقط رغم صعوبة الإمكانات الإنتاجية وقتها، نظرًا لغياب الإنتاج المشترك ومرور تونس بمرحلة ثورة شعبية، ما جعل التصوير تحديًا كبيرًا. وأضاف أن فريق العمل تمكن من اللحاق بعرض الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائي، وكانوا سعداء بهذا الإنجاز.

وأشار العجيمي إلى أن تكريمه في مهرجان "بور سعيد" جاء مفاجأة بالنسبة له، ويمثل تحديًا كبيرًا خاصة مع كونه في دورة تأسيسية أولى، مؤكدًا أن مدينة بور سعيد تستحق مهرجانًا سينمائيًا يليق بها. وقال إن المهرجان ذكره ببدايات تأسيس مهرجان الحمامات في تونس، معربًا عن تقديره لأن يكون لكل مهرجان في مصر شخصيته وهويته الخاصة، لافتًا إلى أن البعض في تونس قد يحسدونه على هذا التكريم في مصر أكثر من تكريمه في مهرجان "كان".

واستعرض العجيمي بداياته السينمائية قائلاً إنه بدأ شغفه بالفن السابع في سن السادسة عشرة، وبعد حصوله على شهادة البكالوريا توجّه إلى مصر لأول مرة لزيارة أكاديمية الفنون والأهرامات، وهناك شاهد الفنان محمود ياسين يصوّر أحد أفلامه بمنطقة الأهرامات، فازداد شغفه بالإخراج والتصوير. وأكد أن حبه الكبير للأفلام الوثائقية والروائية كان الدافع وراء استمراره حتى وصوله إلى تكريمه اليوم في "بلد الفن والفنون".

وأضاف العجيمي أنه خلال فترة دراسته للسينما في باريس أحبّ أفلام صلاح أبو سيف وأفلام يوسف شاهين، متمنيًا صناعة أعمال تعيش في ذاكرة الجمهور مثل أفلامهما الخالدة. وأعرب عن إعجابه بالفنان المصري محمود المليجي، وقال إنه إذا قرر تنفيذ فيلم في مصر فسيتمنى التعاون مع الفنانة التونسية المكرَّمة في هذه الدورة، درة.

وتحدث العجيمي عن الرقابة على الأعمال السينمائية في تونس قائلاً: "قاسينا سنوات طويلة من الرقابة، لكنها أصبحت الآن أكثر تفهّمًا إلى حد كبير". وأوضح أن مشكلة الرقابة كانت مرتبطة بتمويل التلفزيون للإنتاج، ما كان يفرض قيودًا معينة، لكن بعد انسحاب التلفزيون من التمويل باتت الرقابة أقل تشددًا، وأصبحت هناك مساحة أكبر للإبداع والحرية بنسبة تصل إلى 80%، مع بقاء بعض القيود في التلفزيون فقط.

كما أشار إلى أن كتابة السيناريو للفيلم الروائي أصعب من الفيلم الوثائقي، مؤكّدًا أنه لا يصنع فيلمًا إلا ويتعلم منه. وضرب مثالاً بفيلم "بيرم التونسي" الذي اعتبره تجربة روائية وثائقية ثرية بالمعلومات. وأكد أنه يحرص دائمًا على أخذ وقت كافٍ في التصوير والتعلّم من كل عمل يقوم به، لأن السينما بالنسبة له ليست مجرد مهنة بل شغف وحب كبير.

بورسعيد تونس مهرجان بورسعيد السينمائي الفيلم الوثائقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء.. 10 دعوات تحميك طوال الليل من كل شر

شهر ربيع الآخر

دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر ربيع الآخر .. بعد قليل

الدكتور علي جمعة

ما هو الحب في الله؟ أحاديث نبوية تحدثت عنه تعرف عليها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد