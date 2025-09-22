مديرة بورسعيد الثانوية بنات تفاجئ طالباتها بارتداء الزي المدرسي في أول أيام الدراسة

فوجئت طالبات مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات أقدم مدارس محافظة بورسعيد بمديرة مدرستهم رضا الجبالي تستقبلهم مرتدية زى المدرسة الرسمي المخصص للطالبات.

ظهر الحدث كلافتة إنسانية جميلة وخطوة بسيطة لكنها تركت أثرا كبيرا في نفوس الطالبات الذين سرعان ما بادروا على التقاط الصور التذكارية مع مديرتهم.

مديرة بروح الأم قبل المنصب .. استقبلت طالبتها فى بورسعيد الثانوية بنات مرتدية الزى المدرسي

وشعرت الطالبات بأن مديرتهم قريبة منهم وتشاركهم الفرحة والالتزام، فكانت رسالة قوية عن الانتماء والانضباط والمحبة.

وظهرت مدرسة بورسعيد الثانوية بنات تحت قيادة رضا الجبالي خريجة البرنامج الرئاسي ١٠٠٠ مدير مدرسة الدفعة الأولى كاملة العدد.

و ارتسمت على وجوه الطالبات، والمديرة فرحة تضمنت درس عملي في القرب من أبنائنا وبناتنا الطلاب.

الجدير بالذكر ان ٥٥٨ مدرسة فى محافظة بورسعيد استقبلت ١٨٦ الف طالب بمختلف المراحل التعليمية مابين التعليم الحكومى و الخاص و الفني بعد ان أنهت كافة استعداتها بناء على تعليمات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد وإشراف طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.