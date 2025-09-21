رئيس جامعة السويس الأهلية خلال حواره مع صدى البلد: تشغيل الجامعة كان بمثابة تحدي عامل الزمن ونجحنا بتضافر الجهود |شاهد

شهدت محافظة السويس انطلاق تشغيل جامعة السويس الأهلية أحد صروح التعليم العالي ليضاف كأكد انجازات الدولة المصرية الي جامعة السويس و التى ولدت من رحم جامعة قناة السويس عام ٢٠١٢ لتضم ١٦ كلية يتلقي العلم بين جدرانها اكثر من ١٦ الف طالب وطالبة.

جاء الصرح الجديد ليجسد معني التحدى و العزيمة لضيق الفترة الزمنية بين قرار انشاءه هذا العام رقم بالقرار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٢٥ و النجاح فى التشغيل بعد اقل من ٣ أشهر بتقنيات عالمية يميزه عن مثيله من الجامعات الأهلية المصرية.

والتقت صدى البلد فى حوار خاص مع الاستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعتي السويس الحكومية و الأهلية للوقوف على حجم مابذل من إنجاز فى تلك الفترة الزمنية الوجيزة والبدء فى التشغيل و استقبال الألاف من الطلاب الجدد .

ما هي المكاسب التي عادت على الدولة والمجتمع من انشاء جامعة السويس الأهلية؟

اكد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس الاهلية ان إنشاء جامعة السويس الأهلية يمثل أحد أهم المكاسب الاستراتيجية للدولة والمجتمع، حيث انعكست فوائده على عدة محاور متمثلة فى خدمة المجتمع المحلي والإقليمي

واضاف الدكتور حنيجل ان الجامعة وفرت فرصة حقيقية لأبناء محافظة السويس والمحافظات المجاورة للالتحاق ببرامج أكاديمية حديثة

دون الحاجة للانتقال إلى محافظات أخرى، مما يخفف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسر.

ما الفارق بين كليات جامعة السويس الأهلية و الجامعات الأهلية الأخرى؟

اكد الاستاذ الدكتور أشرف حنيجل ان انشاء كليات الجامعة جاء لتلبية متطلبات سوق العمل حيث صممت البرامج الدراسية في تخصصات حديثة

مثل الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التكنولوجيا الحيوية، وهندسة البترول، وهو ما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

دعم توجهات الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وشدد الدكتور أشرف حنيجل ان الجامعة تضع في أولوياتها البحث العلمي والتطبيقات العملية في مجالات الطاقة المتجددة، التغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وما الفائدة من انشاء جامعة السويس الأهلية فى قطاع منطقة قناة السويس؟

اكد رئيس جامعة السويس الأهلية ان الفائدة تعود على جذب الاستثمارات وتنمية منطقة قناة السويس فالجامعة تعد رافدًا للتنمية الاقتصادية عبر الشراكات مع الصناعة والقطاع الخاص، وتوفير كوادر فنية وإدارية وعلمية قادرة على خدمة المشروعات القومية الكبرى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

هل تعزز فكرة انشاء جامعة السويس الأهلية مبدأ العدالة التعليمية؟

اكد الاستاذ الدكتور اشرف حنيجل ان اساس انشاء الجامعة يعتمد على العدالة التعليمية من خلال إتاحة فرص تعليمية بجودة عالية وبمصاريف مناسبة مقارنة بالجامعات الخاصة الأخرى، مما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص

ماعدد كليات جامعة السويس الأهلية وكم طالب استقبلت حتى الآن ؟

استقبلنا حتى الآن ٣٠٠٠ طالب وطالبة و تضم جامعة السويس الأهلية 10 كليات هي: طب الأسنان ، العلاج الطبيعي ، هندسة البترول والتعدين ، الهندسة ، العلوم ، الحاسبات والمعلومات ، اللغات والعلوم الإنسانية ، الفنون التطبيقية ، الأعمال والعلوم الإنسانية ، الإعلام.

ما الاضافة من أنشاء جامعة السويس الأهلية؟

اكد الاستاذ الدكتور اشرف حنيجل ان جامعة السويس الأهلية تمثل إضافة نوعية للتعليم الجامعي في مصر، حيث صُممت برامجها لتواكب التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والعلوم البينية، بما تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب ويسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي".

هل مازال هناك أماكن متاحة تسمح لمن لم يحالفهم الحظ الالتحاق بالجامعات الأخرى اللحاق بكليات جامعة السويس الأهلية؟

اوضح الاستاذ الدكتور أشرف حنيجل انه مازال هناك اماكن بكلية كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي تقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم مدارس WE التكنولوجية و يشترط

الحصول على الدبلوم بنسبة 70% على الأقل و اجتياز اختبار مقررات اللغة الإنجليزية و الجبر والهندسة التحليلية طبقًا لمناهج الثانوية العامة .

واضاف عن وجود أماكن شاغرة في كلية الأعمال والعلوم السياسية للطلاب الحاصلين على الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات والطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية التجارية و يشترط الحصول على شهادة الثانوية التجارية الثلاث والخمس بنسبة 58% على الأقل ، أو المعاهد الفنية التجارية على أن يكون ذلك للمعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واجتياز اختبار مقررات اللغة الإنجليزية والإحصاء و الجبر طبقًا لمناهج الثانوية العامة ليست شرطا للقبول الان ويتم القبول طبقا للتنسيق الداخلي.

واوضح رئيس جامعة السويس الأهلية وجود أماكن شاغرة في كلية الهندسة للطلاب الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات والمعاهد الفنية الصناعية بجميع التخصصات عدا ترميم الآثار و المعامل البيولوجية

ويشترط الحصول على الثانوية الصناعية بنسبة 70% على الأقل، أو على المعاهد الفنية الصناعية على أن يكون ذلك للمعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقدير جيد على الأقل و اجتياز مقررات اللغة الإنجليزية و الرياضيات (2) و الفيزياء طبقًا لمناهج الثانوية العامة ليست شرطً للقبول.

واختتم الاستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس الأهلية ان ما تم من إنجاز جاء بتضافر جهود الجميع من منتسبي الجامعة و الذي واصلوا الليل بالنهار فى تحدى وسباق مع الزمن لإطلاق إشارة التشغيل بمستوى يليق بأسم السويس وتاريخها النضالي و البطولى .