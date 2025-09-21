14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا

أعلن أ.د. أشرف حنيجل رئيس جامعـــــة السويس عن ادراج عدد ١٤من أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل ٢ % من العلماء الأكثر تأثيرا على مستوى العالم Stanford University “World's Top 2% Scientists، استنادًا إلى مجمل انتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية.

وأعرب أ.د. رئيس جامعة السويس عن بالغ اعتزازه وكافة منسوبي جامعة السويس بهذا الإنجاز العلمي الكبير الذي حققه أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بإدراج أسمائهم ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا وتميزًا على مستوى العالم.

وأشار "حنيجل" الى أن هذا التكريم الدولي يعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها علماؤنا في مجالات البحث العلمي.

وأكد الدكتور حنيجل ان المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها جامعة السويس على الساحة الأكاديمية العالمية.

وشدد رئيس جامعة السويس على أن هذا الإنجاز لا يمثل فقط فخرًا للجامعة، بل هو دافع قوي لمواصلة دعم البحث العلمي، وتحفيز المزيد من الابتكار والإنتاج المعرفي الذي يخدم المجتمع ويعزز من تنافسية مؤسساتنا التعليمية.

جاءت قائمة أسماء أعضاء هيئة التدريس في قائمة ال Authors Single Year لتضم

1- أ.د. محمد أمين سعد شريف - الأستاذ بقسم الانشاءات كلية تكنولوجيا وتعليم (29834)

2- أ.د. محمد عرفات العشماوي - الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة (36819)

3- أ.م.د. إبراهيم سعد عجوة - الأستاذ المساعد بقسم الإنشاءات المدنية كلية التكنولوجيا والتعليم (61186)

4- أ.م.د. عبد الله محمد شاهين الاستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية كلية الهندسة (62532)

5- أ.د. أحمد شحات أحمد - الأستاذ بقسم الكيمياء كلية العلوم (96046)

6- أ.د. جمال بدير عبد العزيز الأستاذ بقسم الميكانيكا كلية التكنولوجيا والتعليم (121553)

7- أ.م.د. هيثم جمال أبو العلا – الأستاذ المساعد بقسم الاستزراع – كلية الثروة السمكية (153565)

8- أ.د. عادل محمد عامر الأستاذ بقسم هندسة الفلزات والمواد كلية هندسة البترول والتعدين (168719)

9- أ.م.د. أحمد ربيع جنيدي - الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية كلية الهندسة (185286)

10- أ.م.د. أحمد محمد الدسوقي - أستاذ الجيوفيزياء النظرية والتطبيقية المساعد - قسم الجيولوجيا - كلية العلوم (187575)

11- أ.د. محمد محمود الدسوقي - الأستاذ بقسم الفيزياء كلية العلوم (205558).

بالإضافة إلى الأساتذة المعارين من جامعة السويس إلى جامعات عربية وهم :

- أ.د. السيد محمود محمد صالح - الأستاذ بكلية هندسة البترول والتعدين - جامعة السويس (125589).

- أ. د حسن محمد احمد حسن - الاستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم - جامعة السويس (132524).

- ا.د. ريهام سيد محمد علي- الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم(231575)

بينما جاءت أسماء أعضاء هيئة التدريس في قائمة ال Authors Career هي :

1- أ.م.د. أحمد محمد الدسوقي - أستاذ الجيوفيزياء النظرية والتطبيقية المساعد - قسم الجيولوجيا - كلية العلوم (172557)

2- أ.د. محمد عرفات العشماوي - الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة (209543)

3- أ.م.د. عبد الله محمد شاهين الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية كلية الهندسة (225047)

تم ترتيب الأسماء وفقًا للتسلسل الدولي لمراكزهم في القائمة

جدير بالذكر أن تقرير جامعة ستانفورد هو تصنيف سنوي يصدر عن فريق بحثي من جامعة ستانفورد الأمريكية، ويهدف إلى تحديد أكثر العلماء تأثيرًا على مستوى العالم.

يعتمد التقرير على قاعدة بيانات Scopus التابعة لشركة Elsevier، ويستخدم مجموعة من المؤشرات الدقيقة مثل:

- عدد الأبحاث المنشورة

- عدد مرات الاستشهاد بالأبحاث من قبل باحثين آخرين

- معامل التأثير العلمي

- التخصصات الدقيقة للباحث

ويُعد إدراج اسم أي باحث في هذه القائمة شهادة عالمية على جودة إنتاجه العلمي وتأثيره في مجاله، ويُستخدم كمرجع في تقييم الأداء الأكاديمي والبحثي على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية.