صفاء جلال: كان حلمي أكون مذيعة.. واكتشفت إن الفن أحلى.. فيديو

كشفت الفنانة صفاء جلال عن كواليس وبدايات مشوارها الفني، مؤكدة أن طريقها إلى الفن لم يكن سهلًا، بل مرّ بعدة محطات صعبة وتحديات شخصية.



وقالت صفاء جلال خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد، إنها كانت تحلم في البداية بأن تصبح مضيفة طيران، إلا أن هذا الحلم لم يكتمل، كما لم تتمكن من الالتحاق بكلية السياحة والفنادق بسبب فارق درجتين فقط، ما دفعها للالتحاق بكلية الآداب.

وأشارت إلى أن هذه المرحلة كانت صعبة عليها نفسيًا، حيث عانت من الاكتئاب، ورسبت في الجامعة.



وأضافت أنها بعد ذلك بدأت العمل في الإعلانات، وهو ما فتح لها بابًا جديدًا لاكتشاف ذاتها، موضحة: «كان حلمي أكون مذيعة، ومع الوقت بدأت أكتشف حبي للفن، واكتشفت إن الفن أحلى حاجة».



وأكدت صفاء جلال أن التمثيل أصبح اليوم أكثر ما تحبه، خاصة لما يتيحه من تجسيد شخصيات مختلفة ومتنوعة، قائلة إن التنوع في الأدوار هو أكثر ما يحمسها ويجعلها مستمرة في مشوارها الفني.



واختتمت حديثها بالتأكيد أن كل تجربة مرت بها، سواء كانت صعبة أو مؤلمة، كانت سببًا في تكوين شخصيتها الحالية وصقل موهبتها الفنية.



