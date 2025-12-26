صفاء جلال: سجن النساء أعادني إلى المسرح بعد غياب 5 سنوات.. فيديو

كشفت الفنانة صفاء جلال عن تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسرحية «سجن النساء»، حيث تحدثت عن طبيعة الشخصية التي تقدمها وأسباب عودتها إلى المسرح بعد غياب طويل.



وقالت صفاء جلال خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد، إنها تجسد في العرض شخصية ليلى، وهي سيدة بسيطة وطيبة، تتعرض لأزمة مفاجئة بسبب أحد التطبيقات الإلكترونية، لتجد نفسها داخل السجن، وهو ما يؤدي إلى تحول جذري في مسار حياتها، مشيرة إلى أن الشخصية تحمل أبعادًا إنسانية مؤثرة وتعكس واقعًا قد يعيشه الكثيرون.



وأضافت أن مسرحية «سجن النساء» تمثل عودتها إلى خشبة المسرح بعد غياب دام 5 سنوات، موضحة أن المسرح عمل مرهق ويتطلب مجهودًا كبيرًا، إلا أن حبها للنص والشخصية كان الدافع الأساسي لقبول المشاركة في العمل.



وأعربت صفاء جلال عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، مؤكدة أن أجواء الكواليس مميزة وساعدت على تقديم عروض قوية تليق بالجمهور



https://youtube.com/shorts/osw-n5JrRqo?si=NgFT0V9EUL4pSPZo