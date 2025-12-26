قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو
لقاء بين الشرع ونتنياهو.. توقعات بتوقيع اتفاق أمني بعد أسابيع من المحادثات
ما هي العقوبة الشرعية للاعتداء على الأطفال.. د. عطية لاشين يوضح
بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الرؤية على الطرق حتى العاشرة صباحا
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين في حي التفاح بغزة
فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة
300 ألف حالة خلع سنويا في مصر.. هل القائمة والذهب السبب؟
دعاء الجمعة الأولى في رجب مستجاب.. بـ10 كلمات تفتح لك أبواب السماء
أعلى سعر دولار اليوم 26-12-2025
العاصمة الجديدة.. نموذج متكامل للمجتمعات العمرانية المستدامة
حريق كبير في منشأة ناصر.. صور
وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر
فن وثقافة

صفاء جلال: سجن النساء أعادني إلى المسرح بعد غياب 5 سنوات.. فيديو

الفنانة صفاء جلال
الفنانة صفاء جلال
أوركيد سامي

كشفت الفنانة صفاء جلال عن تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسرحية «سجن النساء»، حيث تحدثت عن طبيعة الشخصية التي تقدمها وأسباب عودتها إلى المسرح بعد غياب طويل.


وقالت صفاء جلال خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد، إنها تجسد في العرض شخصية ليلى، وهي سيدة بسيطة وطيبة، تتعرض لأزمة مفاجئة بسبب أحد التطبيقات الإلكترونية، لتجد نفسها داخل السجن، وهو ما يؤدي إلى تحول جذري في مسار حياتها، مشيرة إلى أن الشخصية تحمل أبعادًا إنسانية مؤثرة وتعكس واقعًا قد يعيشه الكثيرون.


وأضافت أن مسرحية «سجن النساء» تمثل عودتها إلى خشبة المسرح بعد غياب دام 5 سنوات، موضحة أن المسرح عمل مرهق ويتطلب مجهودًا كبيرًا، إلا أن حبها للنص والشخصية كان الدافع الأساسي لقبول المشاركة في العمل.


وأعربت صفاء جلال عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، مؤكدة أن أجواء الكواليس  مميزة وساعدت على تقديم عروض قوية تليق  بالجمهور


https://youtube.com/shorts/osw-n5JrRqo?si=NgFT0V9EUL4pSPZo

