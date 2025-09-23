قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء مالطا: نفخر أن نعترف بالدولة الفلسطينية
أيرلندا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء
قائمة الاعتراف بدولة فلسطين تتزايد.. لوكسمبورج أحدث المنضمين
بلجيكا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية
لجنة التخطيط تتمسك بتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للأهلي
بـ15سورة قبل النوم تتقي جهنم وعذاب القبر.. الكثيرون يعرفون واحدة فقط
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
فن وثقافة

أحمد عسر: وقعنا بروتوكول تعاون بين مهرجان بورسعيد والحمامات السينمائي بتونس

مهرجان بورسعيد السينمائي
مهرجان بورسعيد السينمائي

قال الناقد أحمد عسر رئيس مهرجان بورسعيد فى حفل الختام الذى يقام حاليا وتحمل دورته الأولى اسم محمود ياسين : أوجه الشكر الى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ودعمه الكبير للمهرجان وايضا دعم اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد، ولا انسي الشكر لفريق عمل المهرجان وكل من دعم هذا المهرجان لخروجه بالشكل الذى يليق به، وهناك بالفعل بعض الأخطاء التى سنتداركها غى الدورة الثانية بالمهرجان، وشهد المهرجان بروتوكول تعاون مثمر مع مهرجان حمامات فى تونس.  

بينما قال المنتج هشام سليمان : ارى ان مهرجان بورسعيد مولود جديد نحتفل اليوم بسبوعه، وسعدت كثيرا بإقامة هذا المهرجان فى هذه المدينة الباسلة المفعمة بالحيوية والحياة واكتشفت خلال أيام المهرحان ان هذه المدينة محبة للثقافة والفنون حيث شهدت عديد من العروض حضور كبير مثل فيلم "ضي" الذى حضره جمهور كبير الى جانب الورش الفتية التى تم إقامتها على هامش المهرجان.

مهرجان بورسعيد السينمائي

وضمت مسابقات مهرجان بورسعيد السينمائي: مسابقة الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلمًا، ومسابقة أفلام الطلبة بمشاركة 23 فيلمًا، فضلًا عن مشاركة فيلمين في قسم البانوراما التونسية، بالإضافة إلى عروض الندوات.

ونظم مهرجان بورسعيد السينمائي 3 ورش مجانية لأبناء بورسعيد في كتابة السيناريو والإخراج والتمثيل، في ظل إقبال كبير على المشاركة بها، وأثمرت عن ظهور العديد من المواهب الشابة المميزة التي سيتم ترشيحها للمشاركة في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، وجه الناقد السينمائي أحمد عسر، رئيس المهرجان، الشكر والتقدير لكل من دعم المهرجان في تنظيمه وخروج دورته الأولى إلى النور بهذا المظهر المشرف، وفي مقدمتهم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مؤكدًا على أنه فور انتهاء حفل الختام ستنبثق لجنة عليا لتقييم مهرجان بورسعيد السينمائي والعمل على تنمية وتطوير كافة الإيجابيات، والوقوف على أي سلبيات وأسبابها وطرق علاجها، وذلك ضمن خطة الاستعداد المبكر للدورة الثانية من المهرجان العام المقبل.

