اقتصادية قناة السويس تضيف إنجازًا عالميًا في مجال تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، اليوم، عن إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المصرية، حيث حصل ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ للحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، ليؤكد مكانة الميناء كأحد أسرع الموانئ تطورًا وأكثرها كفاءة على مستوى العالم.

و أهدى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هذا الإنجاز العالمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي قدم الدعم الكامل لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتتمكن من تحقيق خطوات غير مسبوقة في تطوير الموانئ التابعة لها وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، ويأتي حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا في مجال الحاويات تتويجًا وحصادًا لجهود الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الاستثمار في البنية التحتية الحديثة وتبني الإصلاحات الاستراتيجية.

وليد جمال الدين: إنجاز شرق بورسعيد ثمرة التعاون مع شركاء النجاح من الجهات المعنية بالدولة والشركات الدولية

وأضاف وليد جمال الدين، أن هذا النجاح هو ثمرة التعاون الوثيق مع شركاء النجاح من مختلف الجهات المعنية بالدولة، وهيئة قناة السويس التي قدّمت الدعم والتكامل المستمر مع المنطقة الاقتصادية في تحقيق هذا الإنجاز، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT) التابعة لمجموعة A.P. Moller–Maersk، التي لعبت دورًا محوريًا باستثماراتها وخبراتها العالمية في رفع كفاءة الميناء وتطوير بنيته التشغيلية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل محطة جديدة نحو المزيد من النجاحات التي تدعم رؤية مصر 2030، وتمثل في الوقت ذاته تأكيدًا على المكانة المحورية لمصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، وخطوة متقدمة نحو تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبوابة عالمية للتجارة بين الشرق والغرب.

الجدير بالذكر أن مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI)، الصادر عن البنك الدولي يقيس كفاءة الموانئ من خلال عدة معايير، تشمل زمن انتظار السفن في الميناء، وكفاءة عمليات الشحن والتفريغ، وجودة البنية التحتية، ومستويات الرقمنة في إدارة الميناء، ومدى تكامل الميناء مع شبكات النقل والخدمات اللوجستية.

وقد أشار التقرير إلى أن ميناء شرق بورسعيد يُعد من بين أكثر موانئ الحاويات تحسنًا بين عامي 2020 و2024، ليحتل الآن المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا، بعد أن كان قد حصد المركز العاشر عالميًا في مؤشر عام 2022، وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة سلسلة من الاستثمارات والإصلاحات الاستراتيجية، شملت التوسع في محطة الحاويات وتطبيق الأنظمة الرقمية المجتمعية للموانئ، فضلًا عن تحسين جدولة السفن، مما ساهم في تقليل زمن بقاء السفن داخل الميناء وتعزيز كفاءته التشغيلية، كما يجري حاليًا تنفيذ توسعة كبيرة لمحطة قناة السويس للحاويات (SCCT) في شرق بورسعيد، تستهدف زيادة طاقتها الاستيعابية بـ 2.1 مليون حاوية إضافية، لتصل إلى 6.6 مليون حاوية سنويًا. وهو ما يعزز من فرص الميناء في احتلال مراكز أكثر تقدمًا في المؤشرات العالمية خلال السنوات المقبلة.