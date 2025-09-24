سكرتير عام بورسعيد يبحث حل أزمة موقف منطقة الفيروز ببورفؤاد

عقد اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، اليوم اجتماعٱ، لمناقشة وحل مشكلة موقف منطقة الفيروز ببورفؤاد، وذلك في استجابة عاجلة لمطالب المواطنين.

وذلك عدد من الأجهزة المختصة، حيث أكد السكرتير العام على أهمية هذا الملف لتحقيق أفضل استجابة لاحتياجات المواطنين وتطوير منظومة النقل بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تقرر الدفع بعدد من الميني باصات لخدمة أهالي المنطقة اعتبارًا من صباح الغد، على أن يبدأ التشغيل في تمام الساعة السادسة والربع صباحًا.

توفير ميني باصات جديدة لخدمة المواطنين

تم خلال الاجتماع مناقشة دراسة إضافة موقف سرفيس خاص بمنطقة الـ٩٠٠٠ وحدة ببورفؤاد، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير وسائل نقل ميسرة وآمنة.