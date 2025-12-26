قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
أخبار البلد

بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك

ميرنا محمود

أثار  شقيق ناصر البرنس الجدل من، خلال ظهورة  في مقطع فيديو عبر التيك توك مفترشا  الشارع، بعد خروجه من المستشفى بسبب إشعاله النيران في جسده بعد افتتاح شقيقه لأحد المطاعم.

 
وظهر شقيق ناصر البرنس في حاله  صحية سيئة قائلا : اللي  أنا عملته في نفسي  ده بسبب تراكمات قديمة، وأنا مليش أي ورث ولا فلوس عند ناصر أخويا، أنا ولعت في نفسي لسبب قولته في النيابة ومش هينفع أذكره.

وأضاف: طول عمري شقيان وواقف على رجلي ومحدش وقف جنبي، وكسرة النفس اللي أنا عيشت فيها بسبب ناصر أخويا ، وكل اللي أقدر أقوله هو حسبي الله ونعم الوكيل.

وأقدم شقيق ناصر البرنس على إشعال النيران في نفسه، تزامنا مع افتتاح مطعم ناصر البرنس الجديد في حي الشيخ زايد، ما أثار غضب رواد السوشيال ميديا.

وأكدت التحريات الأولية إصابة شقيق ناصر البرنس بحروق في الرقبة والبطن وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأحدثت واقعة شقيق ناصر البرنس الذي حرق نفسه، حالة من الجدل حيث أشار رواد السوشيال ميديا الى وجود خلافات كبيرة بين الشقيقين مما أدى إلى وصول شقيق ناصر البرنس إلى هذه المرحلة الخطيرة.

ناصر البرنس يكشف الحقيقة
وقال ناصر البرنس في الفيديو المنشور على صفحته الشخصية: “أهلاً وسهلاً بكم، اليوم بصبّح عليكم من المستشفى، ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على الناس اللي وقفت جنبنا وسهلت علينا، وأخونا ماريو الحمد لله ما فيهوش أي حاجة يا جماعة.. الموضوع كله عشان أنا ماعزمتوش في أول يوم افتتاح، ولّع في نفسه، أحنا مش متوقعين حاجة زي كده.”

معزمتش أخويا فولع بنفسه..ناصر البرنس: ماريو سليم ما فيهوش أي حاجة
ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد
وأضاف البرنس: "الحمد لله هو سليم، ما فيهوش أي حاجة، نشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا، وما تعملهاش بقى يا عم ماريو تاني، أنت هتعملها في إمبابة؟ أنا عارف إني عامل افتتاح تاني، إن شاء الله أعزمك.. هو أخويا الوحيد، وما فيهوش أي حاجة والله."

ووجه البرنس الشكر لكل العاملين ومن وقف بجانبه في الموقف الصعب، مختتمًا حديثه: "الحمد لله اطمئننا عليه ما فيهوش أي حاجة، ده أخويا وحبيبي ماريو، وكل سنة وأنتم طيبين."زي

