شقيق ناصر البرنس يشعل النار في نفسه.. القصة الكاملة لخلافات الشقيقين

أقدم شقيق ناصر البرنس على إشعال النيران في نفسه، تزامنا مع افتتاح مطعم ناصر البرنس الجديد في حي الشيخ زايد، مما أثار غضب رواد السوشيال ميديا.

وأفادت التحريات الأولية بإصابة شقيق ناصر البرنس بحروق في الرقبة والبطن وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

شقيق ناصر البرنس يحرق نفسه

وأحدثت واقعة شقيق ناصر البرنس الذي حرق نفسه، حالة من الجدل حيث أشار رواد السوشيال ميديا الى وجود خلافات كبيرة بين الشقيقين مما أدى إلى وصول شقيق ناصر البرنس إلى هذه المرحلة الخطيرة.

ناصر البرنس يكشف الحقيقة

وقال ناصر البرنس في الفيديو المنشور على صفحته الشخصية: “أهلاً وسهلاً بكم، اليوم بصبّح عليكم من المستشفى، ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على الناس اللي وقفت جنبنا وسهلت علينا، وأخونا ماريو الحمد لله ما فيهوش أي حاجة يا جماعة.. الموضوع كله عشان أنا ماعزمتوش في أول يوم افتتاح، ولّع في نفسه، أحنا مش متوقعين حاجة زي كده.”

وأضاف البرنس: "الحمد لله هو سليم، ما فيهوش أي حاجة، نشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا، وما تعملهاش بقى يا عم ماريو تاني، أنت هتعملها في إمبابة؟ أنا عارف إني عامل افتتاح تاني، إن شاء الله أعزمك.. هو أخويا الوحيد، وما فيهوش أي حاجة والله."

و وجه البرنس الشكر لكل العاملين ومن وقف بجانبه في الموقف الصعب، مختتمًا حديثه: "الحمد لله اطمئننا عليه ما فيهوش أي حاجة، ده أخويا وحبيبي ماريو، وكل سنة وأنتم طيبين."

سبب خلافات ناصر البرنس وشقيقه

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع على خلفية خلافات مالية وشخصية بين الشقيقين، حيث اتهم شقيق ناصر البرنس الأخير بسوء معاملته وتعمد حرمانه من مستحقاته، ما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة المأساوية كرد فعل على تلك الخلافات المتفاقمة.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود، الذين أكدوا أنهم تفاجأوا بالرجل وهو يشعل النار في نفسه فجأة أمام المطعم، وسارعوا لإطفاء النيران قبل وصول سيارات الإسعاف.

وأُصيب الرجل بحروق متفرقة في منطقتي البطن والرقبة نتيجة الحريق، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

شقيق ناصر البرنس مش متزن نفسيا

أثارت الواقعة موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم المطعم وصاحبه قوائم النقاش، وتباينت آراء المتابعين بين متعاطفين مع المصاب ومطالبين بفتح تحقيق موسّع لكشف ملابسات الخلاف، وآخرين اعتبروا الحادثة شأنًا أسريًا مؤسفًا لا يجب توظيفه أو استغلاله عبر المنصات الرقمية.

وجاء في أحد التعليقات المتداولة: «أنا جارهم وقريب منهم جدًا، ودي شهادة قدام ربنا إن أخوه مش متزن نفسيًا من زمان، وناصر ساعده كتير جدًا جدًا، والبرنس طلّعه من مصايب كتير قوي قبل كده.. حتى لما كان في الدوحة وعمل مشكلة شروع في قتل، البرنس راح مخصوص يحل المشكلة ورجّعه مصر.. وبرضه مش عايز يسكت، وبالعكس بيروح لأعداء البرنس ويبقى حبيبهم أول ما ياخد منهم فلوس، وفلوس كتير كمان، ويكلمه يهدده: لو ما خدتش اللي أنا عاوزه هعملك مشاكل، فطبعًا أخوه كان بيراضيه مهما كان».